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السعودية: اكتشاف معادن نادرة بتركيزات عالية من اليورانيوم

  • 14 أيلول 2026
  • 22:24
السعودية اكتشاف معادن نادرة بتركيزات عالية من اليورانيوم

خبرني - أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أعمال الاستكشاف والدراسات الجيولوجية في مشروع جبل صايد بمنطقة المدينة المنورة، كشفت عن موارد تقديرية تبلغ نحو 114 مليون طن من الخام تحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن النادرة، خاصة الثقيلة منها، مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد وزير الطاقة السعودي خلال كلمة بلاده في المؤتمر العام السبعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، أن المشروع الوطني للطاقة الذرية في بلاده يمضي قدما في تنفيذ برنامج لاستكشاف موارد اليورانيوم وتقييم فرص الاستفادة الاقتصادية منها.

وأوضح أن البرنامج يقوم على العديد من المسارات المترابطة، منها استخلاص اليورانيوم المصاحب لحمض الفوسفوريك ضمن عمليات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في شمال البلاد، مشيرا الى مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية عالميا.

وأضاف، إن الأعمال التجريبية التي أجريت بالتعاون مع شركة أورانو الفرنسية أظهرت مؤشرات اقتصادية واعدة لاستخلاص اليورانيوم من هذه العمليات، وتوج هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا في آب الماضي.

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