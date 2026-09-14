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السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مصر الثلاثاء

  • 14 أيلول 2026
  • 22:20
السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مصر الثلاثاء

خبرني - يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مصر الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية الاثنين.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية فإن السيسي سيستقبل ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن "برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكي".

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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