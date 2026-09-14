فينالدوم ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الشمال القطري

خبرني - أفلت اتحاد جدة من التعثر أمام مضيفه الشمال القطري، وفرض عليه التعادل بنتيجة 1-1 في انطلاقة مشوار الفريقين بمجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الإثنين.

تقدم الشمال الذي يشارك في البطولة القارية الأبرز لأول مرة في تاريخه بهدف سجله المهاجم الجزائري المخضرم بغداد بونجاح في الدقيقة 63 من المباراة التي أقيمت على ملعب "البيت".

وخطف الاتحاد نقطة التعادل بهدف للاعب الوسط الهولندي، جورجينيو فينالدوم الذي سجل أول أهدافه بقميص الفريق السعودي، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحصل كل فريق على نقطة.

وستقام الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب يومي 12 و13 أكتوبر، حيث سيحل الشمال ضيفاً على تراكتور الإيراني، بينما يستقبل الاتحاد نظيره شباب الأهلي الإماراتي.