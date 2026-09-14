*
الثلاثاء: 15 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

فينالدوم ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الشمال القطري

  • 14 أيلول 2026
  • 22:15
فينالدوم ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الشمال القطري

خبرني - أفلت اتحاد جدة من التعثر أمام مضيفه الشمال القطري، وفرض عليه التعادل بنتيجة 1-1 في انطلاقة مشوار الفريقين بمجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الإثنين.

تقدم الشمال الذي يشارك في البطولة القارية الأبرز لأول مرة في تاريخه بهدف سجله المهاجم الجزائري المخضرم بغداد بونجاح في الدقيقة 63 من المباراة التي أقيمت على ملعب "البيت".

وخطف الاتحاد نقطة التعادل بهدف للاعب الوسط الهولندي، جورجينيو فينالدوم الذي سجل أول أهدافه بقميص الفريق السعودي، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحصل كل فريق على نقطة.

وستقام الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب يومي 12 و13 أكتوبر، حيث سيحل الشمال ضيفاً على تراكتور الإيراني، بينما يستقبل الاتحاد نظيره شباب الأهلي الإماراتي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اتهام صامويل إيتو باختلاس أموال الاتحاد الكاميروني
اتهام صامويل إيتو باختلاس أموال الاتحاد الكاميروني
  • 2026-09-15 02:35
تأثير ميسي .. انفجار رقمي يقفز بنادي كورنيلا المغمور وسط الكبار في إسبانيا
تأثير ميسي .. انفجار رقمي يقفز بنادي كورنيلا المغمور وسط الكبار في إسبانيا
  • 2026-09-15 02:23
الوحدة السوري يتعاقد مع عمر السومة
الوحدة السوري يتعاقد مع عمر السومة
  • 2026-09-15 02:20
مبابي وديمبيلي يشعلان الانقسام داخل منتخب فرنسا
مبابي وديمبيلي يشعلان الانقسام داخل منتخب فرنسا
  • 2026-09-15 00:32
ريمونتادا مثيرة.. إنتر يقلب الطاولة على أودينيزي ويستعيد صدارة الكالتشيو
ريمونتادا مثيرة.. إنتر يقلب الطاولة على أودينيزي ويستعيد صدارة الكالتشيو
  • 2026-09-15 00:27
متلازمة ما بعد المونديال: هل تشهد الدوريات الكبرى موسماً من الفوضى الكروية؟
متلازمة ما بعد المونديال: هل تشهد الدوريات الكبرى موسماً من الفوضى الكروية؟
  • 2026-09-14 22:52