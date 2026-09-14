القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج

خبرني - واصلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الإثنين، تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي للأطفال المرضى من قطاع غزة، بإجلاء الدفعة الثانية والثلاثين ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وضمت الدفعة الجديدة 8 أطفال مرضى، برفقة 8 من ذويهم، جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية، في خطوة تعكس استمرار الأردن في تسخير إمكاناته الطبية والإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة.

ومنذ انطلاق عمليات الإجلاء في آذار 2025، تواصل القوات المسلحة الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، تنفيذ عمليات نقل المرضى وفق الإجراءات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يضمن وصول الحالات المرضية إلى المملكة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

ويأتي استمرار الممر الطبي الأردني في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة الصعوبة يعيشها قطاع غزة، ليؤكد التزام الأردن بدعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير العلاج والرعاية الطبية الممكنة للحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً خارج القطاع.

وتجسد هذه الجهود الدور الإنساني والطبي الذي يضطلع به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والطبية لمعاناتهم، بما يعكس نهج المملكة الثابت في تقديم المساندة والرعاية للمرضى والمصابين، خصوصاً الأطفال.