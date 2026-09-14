علماء يحددون 12 عادة يومية لتدريب الدماغ على الشعور بالسعادة

خبرني - تؤكد حقائق علمية راسخة في مجال علم الأعصاب السلوكي أن الأشخاص يمتلكون سيطرة على سعادتهم أكبر مما يعتقدون. إذ يمكنهم اتخاذ خطوات بسيطة وعملية تسهم في تعزيز مشاعر البهجة والرضا، وفقاً لما ذكرته الدكتورة إليسا إيبيل، أستاذة ونائبة رئيس قسم الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا، ومؤلفة كتاب "وصفة التخلص من التوتر: سبعة أيام لمزيد من البهجة والراحة".

ولا تعني أبحاث إيبيل أن السعادة تتحقق بحل سحري أو بخطوة واحدة بسيطة، لكنها تشير إلى أنه بغض النظر عن الطبع الشخصي أو الظروف الخارجية، يمكن للفرد تعزيز شعوره بالرفاهية بصورة مستدامة.



ووفقاً لنتائج "مشروع البهجة الكبرى" (The Big JOY Project)، وهي مبادرة عالمية في مجال "علم المواطن" شاركت إيبيل في تأسيسها، فإن السر يكمن في قوة العادات، وتحديداً "العادات المصغرة" (Micro-habits)، وهي سلوكيات وأنشطة يومية بسيطة وسهلة التطبيق.

وبحسب تقرير نشره موقع Real Simple، فإن تبني عادات إيجابية بوعي والانتباه إلى آثارها النفسية الإيجابية يتيحان للأشخاص الاستفادة من قوة نظام المكافأة في الدماغ.

وتقول إيبيل: "عندما يثير سلوك ما استجابة عاطفية إيجابية، يصبح الشخص أكثر ميلاً إلى تذكره وتكراره. فالانتباه إلى ما يمنح الإنسان شعوراً جيداً يساعده على تطوير عادات إيجابية جديدة".



وفيما يلي 12 ممارسة بسيطة مستمدة من "مشروع البهجة الكبرى":

1-القيام بخمسة أعمال لطيفة يومياً.

2-النظر إلى الجانب المضحك من الحياة.

3-التواصل مع الطبيعة كل يوم.

4-إعادة صياغة الأحداث السلبية للعثور على جانب إيجابي.

5-الاحتفاء بالأحداث الإيجابية التي يمر بها الآخرون.

6-التأكيد باستمرار على القيم الأكثر أهمية بالنسبة للفرد.

7-التخلي عن الغضب من خلال التعاطف.

8-تنمية الشعور بالانبهار والإجلال.

9-تخيل أفضل نسخة من الذات في العلاقات.

10-أخذ استراحة لممارسة التعاطف مع الذات.

11-التركيز على الامتنان.

12-محاولة الابتعاد عن الأجهزة الرقمية لفترات منتظمة.



