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  • الخشمان: توسيع النقل المدرسي المجاني خطوة تنموية تُعيد الاعتبار لطلبة الأطراف

الخشمان: توسيع النقل المدرسي المجاني خطوة تنموية تُعيد الاعتبار لطلبة الأطراف

  • 14 أيلول 2026
  • 21:56
الخشمان توسيع النقل المدرسي المجاني خطوة تنموية تُعيد الاعتبار لطلبة الأطراف

خبرني - رحّب رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، بتوجيه رئيس الوزراء التوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية، ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن القرار يخفف العبء عن الأسر ويحمي حق الطلبة في الوصول الآمن والمنتظم إلى مدارسهم.

وقال الخشمان إن النقل المدرسي في المناطق البعيدة ليس خدمة تكميلية، بل جزء أساسي من العدالة التعليمية؛ لأن حق الطالب في التعليم يبدأ من قدرته على الوصول إلى مدرسته، ولا يجوز أن تتحول المسافة أو كلفة المواصلات إلى سبب للغياب أو التسرب.

وأضاف أن نجاح التجربة في البادية الجنوبية يجب أن يشكّل نقطة انطلاق لتعميمها على القرى والمناطق النائية في محافظات الشمال والوسط، وفق معايير معلنة وجدول زمني واضح يضمن عدالة التوزيع ووصول الخدمة إلى المناطق الأكثر حاجة.

وختم الخشمان: «نثمّن كل قرار ينقل التنمية من المركز إلى الأطراف، وسنتابع خطوات التوسع والتنفيذ؛ فالأردن ليس عمّان فقط، والعدالة تبدأ حين يحصل الطالب في أبعد قرية على الفرصة والخدمة نفسيهما».

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