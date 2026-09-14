أبل تطلق تحديث iOS 27 الجديد رسميا.. تعرف على أبرز 8 مزايا متطورة

خبرني - أطلقت شركة أبل اليوم رسميا تحديث iOS 27 الجديد لهواتف آيفون، حاملا معه باقة واسعة من الميزات الذكية والتطويرات الجذرية في الأداء والواجهات.



تتجه أنظار عشاق التكنولوجيا ومستخدمي الهواتف الذكية اليوم نحو شركة أبل، التي تبدأ طرح أحدث أنظمة تشغيلها لهواتف آيفون. يمثل هذا الإصدار نقلة نوعية كبرى في تجربة الاستخدام اليومية، نظراً لاعتماده المكثف على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحسينات البصرية الملحوظة في واجهة النظام.

ومع توافر التحديث عبر تطبيق الإعدادات لملايين المستخدمين حول العالم، تتنوع الإضافات الجديدة لتشمل تطويراً شاملاً للمساعد الصوتي، وترقيات لسرعة النظام، وميزات مبتكرة تخدم إدارة المهام والترفيه والموقع الجغرافي، مما يجعله أحد أهم الإصدارات البرمجية التي تنتظرها حواسيب آيفون المحمولة خلال العام.



أكدت شركة أبل أن موعد إطلاق تحديث iOS 27 الجديد لهواتف آيفون سيكون اليوم، حاملاً معه باقة واسعة من الميزات الذكية والتطويرات الجذرية في الأداء والواجهات، وذلك بعد الكشف أحدث إصدارتها خلال المؤتمر الذي أُقيم تحت عنوان "مفاجأة وتألق"، حيث استعرضت الشركة هاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس، وهاتف آيفون ديو القابل للطي الجديد، ونماذج جديدة من ساعة أبل، وسماعات إيربودز 5؛ لتعلن الشركة تفاصيل الموعد الرسمي وتتيح النظام الجديد للمستخدمين حول العالم عبر تطبيق الإعدادات.

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كيفية الحصول على تحديث iOS 27 على هاتفك آيفون

يصبح النظام الجديد متاحاً للتحميل والتثبيت المباشر للمستخدمين عبر الخطوات البرمجية الاعتيادية لنظام التشغيل، مع وجود متطلبات تقنية محددة للاستفادة الكاملة من الميزات المتقدمة:

يتوفر التحديث الجديد بشكل رسمي ومباشر لكافة المستخدمين عبر الانتقال إلى تطبيق الإعدادات (Settings) في هاتفك.

قم بالتمرير داخل القائمة واختيار تبويب عام (General) للوصول إلى خيارات النظام الأساسية.

اضغط على خيار تحديث البرامج (Software Update) لتبدأ الإعدادات بالبحث عن النسخة الجديدة تلقائياً.

انتظر حتى يظهر تحديث نظام iOS 27 على الشاشة، ثم انقر على خيار التثبيت الآن (Install Now).

تأكد من اتصال هاتفك بشبكة واي فاي قوية وابقائه متصلاً بالشاحن لضمان اكتمال عملية التنزيل والتثبيت بنجاح.2

أبرز 8 ميزات جديدة في تحديث iOS 27

يأتي النظام الجديد iOS 27 ليقدم مجموعة ضخمة من الأدوات المتقدمة التي تلبي تطلعات المستخدمين وتعزز كفاءة الأجهزة الذكية ومنها:

سيري AI.. الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي

يُعد هذا التطوير النقلة الأبرز في المساعد الصوتي، حيث تتيح نسخة سيري AI الجديدة التعامل مع الطلبات المعقدة عبر فهم محتوى الشاشة، واستخدام البيانات الشخصية المخزنة على الجهاز، وتنفيذ مهام مباشرة داخل التطبيقات المتوافقة، مع الاحتفاظ بإمكانية استدعائها بالطريقة التقليدية عبر الضغط المطول على الزر الجانبي.

ذكاء اصطناعي متطور داخل تطبيقات آيفون

تتوسع منظومة Apple Intelligence لتشمل أدوات إبداعية جديدة، مثل خيارات "التمديد" و"إعادة التأطير" في تطبيق الصور، وإمكانية توليد صور واقعية عبر تطبيق Image Playground، فضلاً عن ابتكار اختصارات جديدة بمجرد وصفها نصياً، وإنشاء أوصاف تلقائية لمقاطع الفيديو الأمنية الخاصة بكاميرات HomeKit.

تصميم Liquid Glass المحسن للواجهات

تواصل الشركة صقل واجهة المستخدم عبر تحسين تصميم الزجاج السائل، ليتميز بانكسار بصري أكثر تجانسًا وتباينًا محسّنًا، إلى جانب جعل أيقونات التطبيقات أكثر وضوحًا وتفصيلًا، مع إتاحة شريط تمرير جديد للتحكم الكامل في مستوى الشفافية والتلوين البصري للواجهة.

تحسينات جذرية في سرعة الأداء العام

لا يقتصر التحديث على الميزات الشكلية، بل يرفع كفاءة النظام بشكل ملحوظ؛ إذ أصبحت سرعة تشغيل التطبيقات أسرع بنسبة تصل إلى 30%، وتحميل الصور في المكتبة أسرع بنسبة تصل إلى 70%، بينما قفزت سرعة نقل الملفات عبر خاصية AirDrop لتصل إلى 80%.

ميزة نقل وتسليم الهواتف (iPhone Handoff)

تتيح هذه الإضافة الجديدة للمستخدم إمكانية التبديل المرن والسهل بين جهازي آيفون باستخدام رقم الهاتف ذاته على كلا الجهازين، مع الاعتماد على دعم شركات الاتصالات المحلية والعالمية لتفعيل الخدمة وفق السياسات والرسوم المقررة لكل شركة مزودة للخدمة.

تقسيم الفواتير الذكي باستخدام Apple Cash

تتيح هذه الميزة (المتوفرة حالياً في الولايات المتحدة) للمستخدمين توجيه الكاميرا نحو أي إيصال مالي، ليقوم النظام بالتعرف التلقائي على تفاصيل الأصناف وحساب نصيب كل فرد متضمنًا الضرائب والإكراميات، لتسوية المبالغ فورياً عبر رصيد آبل من خلال تطبيقي المحفظة والرسائل.

خيارات أكثر مرونة لإخفاء ومشاركة الموقع

يوفر تطبيق العثور على (Find My) تحكمًا دقيقًا في مشاركة الموقع الجغرافي؛ حيث يتيح تحديد أطر زمنية مخصصة بدقة (مثل أيام و ساعات محددة) لإنهاء المشاركة تلقائيًا، أو إيقاف عرض الموقع مؤقتًا أمام أشخاص معينين حتى نهاية اليوم دون تنبيههم.

دعم تشغيل الفيديو عبر شاشة السيارة (CarPlay)

تسمح المنصة الجديدة للمطورين بإنشاء تطبيقات تتيح تصفح ومشاهدة مقاطع الفيديو مباشرة على شاشة السيارة المتوافقة، مع قفل الميزة تماماً أثناء القيادة لأسباب تتعلق بالسلامة، لتقتصر ممارستها على أوقات توقف السيارة مثل الانتظار بالمطار أو أثناء شحن المركبات الكهربائية.



قائمة الأجهزة المتوافقة مع تحديث آي أو إس 27

تدعم شركة أبل تحديث iOS 27 مجموعة واسعة من هواتف آيفون، والتي تشمل الإصدارات التالية:

سلسلة آيفون الحديثة: آيفون 18 برو، آيفون 18 برو ماكس، آيفون ديو، آيفون 17e، آيفون 17، آيفون 17 برو، آيفون 17 برو ماكس، وآيفون آير.

سلسلة آيفون 16: آيفون 16e، آيفون 16، آيفون 16 بلس، آيفون 16 برو، وآيفون 16 برو ماكس.

سلسلة آيفون 15: آيفون 15، آيفون 15 بلس، آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس.

سلسلة آيفون 14: آيفون 14، آيفون 14 بلس، آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس.

سلسلة آيفون 13: آيفون 13، آيفون 13 ميني، آيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس.

سلسلة آيفون 12: آيفون 12، آيفون 12 ميني، آيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس.

الإصدارات الأسبق: آيفون 11، آيفون 11 برو، آيفون 11 برو ماكس، إضافة إلى هاتف آيفون إس إي (الجيل الثاني وما بعده).

وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة تدعم التحديث الجديد بالكامل، إلا أن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (Apple Intelligence) ومساعد سيري AI تقتصر حصرياً على هاتف آيفون 15 برو والإصدارات الأحدث فقط.