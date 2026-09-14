خبرني - بدأ الترويج لمشروع بناء استيطاني جديد في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة، يتضمن إنشاء 750 وحدة سكنية جديدة على مساحة تبلغ نحو 33 دونما في شارع هكيرن، بالقرب من مبنى البلدية ومجمع المؤسسات التعليمية ومحاور المواصلات الرئيسية وسط المستوطنة.

ويأتي المشروع بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية المنطقة ضمن مشاريع التجدد العمراني، ويتضمن هدم 147 وحدة سكنية قديمة و17 محلا تجاريا، وإقامة 750 وحدة سكنية جديدة مكانها، في خطوة من شأنها توسيع نطاق البناء الاستيطاني في المستوطنة.

ويتكون المشروع من برج سكني بارتفاع 31 طابقا يضم 170 وحدة سكنية، إلى جانب ستة أبراج أخرى بارتفاع 26 طابقا تضم نحو 580 وحدة سكنية، إضافة إلى إنشاء محور تجاري تبلغ مساحته نحو 3 آلاف متر مربع.

ويُنفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإقامة البرج السكني على أرض خالية اشترتها المجموعة المنفذة، فيما تشمل المرحلة الثانية هدم المباني القائمة وإنشاء الأبراج السكنية المتبقية.

وتتراوح مساحة الوحدات السكنية الجديدة بين شقق من غرفتين وحتى ست غرف، إلى جانب وحدات بنتهاوس. ووفقا لبيانات المشروع، تبدأ أسعار شقق من ست غرف بمساحة 149 مترا مربعا من نحو 3.24 مليون شيقل، فيما تبدأ أسعار شقق من خمس غرف بمساحة 133.5 مترا مربعا من نحو 2.98 مليون شيقل، والشقق من أربع غرف بمساحة 104.5 متر مربع من نحو 2.39 مليون شيقل.

ويتضمن المشروع كذلك إقامة حديقة خضراء داخلية، وتوسعة للمساحات العامة، وإنشاء مجمعين لألعاب الأطفال ومسارات للدراجات الهوائية، إلى جانب تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمشروع.

كما تشمل مخططات البناء مواقف سيارات تحت الأرض، وتجهيزات لشحن المركبات الكهربائية، ونظام تكييف مركزي، ونظاما لنقل النفايات عبر أنابيب، إضافة إلى مرافق خدمية بينها كنيس وصالة رياضية وردهة للمباني.

ويجري تطوير المشروع بالتزامن مع أعمال بنية تحتية وطرق تشمل أنفاقا في منطقة التلة الفرنسية وطريقا جديدا يربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، بما يهدف إلى تسهيل حركة المركبات بين المستوطنة والقدس.