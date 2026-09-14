تدخل لفض مشاجرة فانتهى مطعونا.. لاعب الحسين إربد يرقد بالمستشفى

خبرني - تعرض لاعب نادي الحسين إربد لفئة تحت 18 عاما، سيف شاهين، وشقيقه لعدة طعنات خلال حادثة وقعت قبل ايام في شارع إيدون بمحافظة إربد، بعدما تدخل اللاعب في محاولة لفض مشاجرة اندلعت بين عدد من ابناء عمومته ومجموعة من الشباب.

وبحسب ما نقله اقارب شاهين، فإن اللاعب لم يكن طرفا في المشاجرة التي سبقت الحادثة، ولم يشارك فيها، الا انه تدخل بهدف انهائها وفض الاشتباك، قبل ان يتعرض وشقيقه للطعن من قبل عدد من المشاركين في المشاجرة.



واصيب شاهين وشقيقه بعدة طعنات، فيما جرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من القلق بين افراد العائلة والمقربين، خصوصا مع وصف الحالة الصحية للاعب بالسيئة.

وتأتي الحادثة في وقت كان فيه شاهين يواصل مسيرته مع الفئات العمرية لنادي الحسين إربد، حيث يحظى اللاعب بمتابعة من الجهازين الفني والاداري وزملائه في الفريق، قبل ان تتوقف مشاركته الرياضية مؤقتا بسبب الاصابات التي تعرض لها.

طعن اللاعب وشقيقه بعد التدخل لفض المشاجرة

ووفقا للمعلومات المتداولة حول الحادثة، بدأت الواقعة بمشاجرة بين ابناء عمومة اللاعب ومجموعة من الشباب في منطقة شارع إيدون، قبل ان يتدخل شاهين في محاولة لفض الخلاف ومنع تطوره.

الا ان محاولة اللاعب انهاء المشاجرة تحولت الى حادثة اعتداء بحقه وبحق شقيقه، بعد تعرضهما للطعن من قبل عدد من الاشخاص المشاركين في المشاجرة.



ونقل شاهين الى احد المستشفيات في إربد، حيث يخضع للعلاج ويرقد على سرير الشفاء، فيما تتابع عائلته والمقربون منه حالته الصحية بشكل مستمر.

القبض على مشتبه بهم والتحقيق لكشف ملابسات الحادثة

وفي وقت لاحق، تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عدد من الاشخاص المشتبه بتورطهم في الحادثة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على كامل ملابسات المشاجرة والاعتداء وتحديد المسؤوليات القانونية.

ومن المنتظر ان تستكمل الاجراءات القانونية بحق الاشخاص الذين يثبت تورطهم في الاعتداء، وفقا لنتائج التحقيق والادلة التي يتم جمعها حول الحادثة.

وتسببت الواقعة بحالة من الحزن والقلق داخل اسرة نادي الحسين إربد، في ظل صغر سن اللاعب وكونه من لاعبي الفئات العمرية في النادي، حيث تمنى زملاؤه والجهازان الفني والاداري له الشفاء العاجل، والعودة الى الملاعب بعد تماثله للشفاء.



وتبقى تفاصيل الحادثة رهن ما ستكشفه التحقيقات والاجراءات القانونية التي باشرتها الجهات المختصة.