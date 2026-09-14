ماغي بو غصن تكشف مفاجآت مسلسل «الريسة» قبل رمضان 2027

خبرني - بدأت ملامح مسلسل «الريسة» تتكشف تدريجيًا مع اقتراب موسم دراما رمضان 2027، بعدما أعلنت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عددًا من نجوم العمل الجديد، الذي يجمعها مجددًا بالكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر.

ويأتي المسلسل من إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان، فيما تستعد أسرة العمل لبدء التصوير قريبًا في بيروت، بالتزامن مع استمرار التحضيرات والكشف تباعًا عن بقية التفاصيل.

ماغي بو غصن تكشف أبطال مسلسل «الريسة»

اختارت ماغي بو غصن أسلوبًا مختلفًا للإعلان عن فريق المسلسل، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستغرام»، ظهرت خلاله وهي تتجول داخل مكاتب Eagle Films وتلتقي بأفراد فريق العمل واحدًا تلو الآخر.

وقدمت ماغي الأسماء المشاركة بطريقة خفيفة وعفوية، قبل أن تكشف عن عدد من نجوم المسلسل، إلى جانب الكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر.

ويشارك في بطولة «الريسة» كل من ندى أبو فرحات، علي منيمنة، ماريلين نعمان، بيتي توتل، سينتيا كرم، سيرينا الشامي، ريان حركة، جيري غزال وجينيفر عازار، فيما ينتظر الإعلان عن أسماء إضافية خلال الفترة المقبلة.

ما طبيعة مسلسل «الريسة»؟

ينتمي مسلسل «الريسة» إلى الدراما الاجتماعية بطابع يجمع بين الجدية والكوميديا، في قالب «Dramedy»، حيث يعتمد العمل على تقديم شخصيات وحكايات قريبة من الواقع، تتخللها مواقف خفيفة دون الابتعاد عن الموضوعات الاجتماعية التي يناقشها.

وتنسجم طريقة الإعلان عن فريق العمل مع الأجواء العامة للمسلسل، في محاولة لتقديم العمل للجمهور بروح مختلفة قبل انطلاق التصوير.

تعاون جديد بين ماغي بو غصن ونادين جابر وفيليب أسمر

يشهد «الريسة» تجدد التعاون بين ماغي بو غصن والكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر، بعد أن اجتمع الثلاثي في أعمال درامية سابقة حققت حضورًا لافتًا لدى الجمهور.

ويترقب محبو ماغي بو غصن طبيعة الشخصية التي ستقدمها هذه المرة، خاصة مع استمرار التكتم على الخطوط الرئيسية للقصة وتفاصيل الشخصيات حتى الآن.

موعد تصوير مسلسل «الريسة»

من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل قريبًا في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن الاستعدادات المبكرة للمشاركة في موسم رمضان 2027.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة خلال المرحلة المقبلة عن بقية أبطال العمل، إلى جانب تفاصيل القصة والشخصيات وموعد انطلاق التصوير رسميًا، قبل دخول «الريسة» سباق الدراما الرمضانية لعام 2027.