خبير تغذية: نظام رونالدو يتضمن مكوناً واحداً لا يستخدمه 90٪ من الناس

خبرني - وصف جوني أوندينا، خبير التغذية الرياضية، النظام الغذائي للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بأنه "بسيط وتقليدي"، مؤكداً على أن "سر مهاجم النصر السعودي هو مكون لا يمتلكه 90% من الناس العاديين أو حتى الرياضيين المحترفين، وهو الاستمرارية".

وفي سن الـ41، تمكن رونالدو في الصيف من أن يصبح رابع أكبر لاعب سناً يشارك في كأس العالم، وثاني أكبر لاعب يسجل هدفاً، خلف الكاميروني روجيه ميلا فقط الذي حقق ذلك بعمر 42 عاماً و39 يوماً.

وللحفاظ على لياقته البدنية وحافزه، اعتنى قائد منتخب البرتغال دائماً بجسده كثيراً، لكن دون اللجوء إلى استراتيجيات سحرية، بل بالاعتماد دائماً على نظام غذائي يصفه جوني أوندينا بأنه "بسيط وتقليدي".

وقال خبير التغذية الرياضية: سر النظام الغذائي لرونالدو هو مكون لا يمتلكه 90% من الناس العاديين أو حتى الرياضيين المحترفين، وهو الاستمرارية.

وأضاف: أي من المكونات الموجودة في منزله يمكننا جميعاً الحصول عليها، بل إن تغذيته، أقول، مملة إلى حد ما.



ويأسف الخبير قائلاً: في كثير من الأحيان نعتمد على حلول سحرية وأشياء نقرأها على مواقع التواصل، بينما نترك أساس الاستمرارية جانباً. وكريستيانو لا يستخدم مكونات غريبة مستوردة من أماكن بعيدة. مطبخه مليء بالأشياء الطبيعية، المشكلة أن هناك شباناً في سن الثامنة عشرة يشترون ملح الهيمالايا أو قرأوا على مواقع التواصل أنه إذا صاموا خمسة عشر يوماً فسيسجلون هدفاً من الزاوية المستحيلة، وهذا ليس صحيحاً.

وتكمن الصعوبة الأكبر عندما يكون لدى المرء كل هذا الالتزام والانضباط في ألا تتحول علاقته بالطعام إلى علاقة سامة. ويؤكد: لقد قال رونالدو إنه بشكل نادر جداً تناول سكريات بسيطة أو أطعمة فائقة المعالجة حتى لا تكون علاقته بالطعام سيئة.

ويختم: ما يجب أن نحاول تقليده هو أن 95% من يومه يأكل بشكل صحي وهناك 5% يفعل فيه شيئاً مختلفاً، أعتقد أن النسبة لدى بقية الناس مختلفة.