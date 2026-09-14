صرير الأسنان.. لماذا يزداد بين الشباب وما الحل؟

خبرني - حذّر أطباء ومتخصصون في صحة الفم والأسنان من ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بظاهرة «صرير الأسنان»، خصوصًا بين فئة الشبان.



في وقت تشير فيه التقديرات الطبية إلى أن شخصًا من بين كل أربعة أشخاص يعاني هذه الحالة، وغالبًا دون أن يدرك ذلك، إلى أن تبدأ أعراضها الجسدية في الظهور، ومنها آلام الفك والصداع النصفي وتآكل طبقات الأسنان.

ضغوط نفسية وتوتر مستمر

ووفقًا لتقرير نشرته «بي بي سي»، أوضح خبراء أن ضغوط الحياة اليومية والقلق المستمر يمثلان عاملين أساسيين وراء هذه الظاهرة. فعند التعرض للتوتر، يدخل الجسم في حالة من التأهب العصبي، ما يؤدي إلى انقباض العضلات، ويتحمل الفك جانبًا كبيرًا من هذا الجهد العضلي، لا سيما خلال ساعات النوم.

وتشير الأبحاث النفسية إلى أن صرير الأسنان خلال الليل قد يكون وسيلة يستخدمها الجسم لتفريغ الشحنات العصبية والتراكمات النفسية التي لم يجرِ التعامل معها خلال ساعات النهار.

ولا تتوقف تداعيات صرير الأسنان عند الآلام العابرة، إذ يمكن أن يؤدي استمرار الحالة دون علاج إلى تغير ملامح الوجه نتيجة تضخم عضلات الفك، فضلًا عن تعرض التركيبات السنية لضرر بالغ.

وفي المقابل، يرى بعض الباحثين أن تحريك الفك قد يرتبط ببعض الفوائد الآلية، مثل تحفيز إفراز اللعاب وتنشيط الدورة الدموية المتجهة نحو الدماغ، كما قد يمثل مؤشرًا حيويًا يساعد على تنبيه الجسم في حالات انسداد مجرى التنفس أثناء النوم.



ويتطلب التعامل مع هذه الحالة اتباع نهج علاجي متكامل، إذ يوصي الأطباء باستخدام الواقيات الليلية لحماية الأسنان، إلى جانب تقنيات الاسترخاء والعلاج الطبيعي، فيما قد تستدعي بعض الحالات اللجوء إلى حقن البوتوكس لتقليل تشنج عضلات الفك.

ويشدد المتخصصون على ضرورة التعامل مع الأسباب النفسية المرتبطة بالحالة وكذلك نمط حياة المريض، بدلًا من الاكتفاء بالحلول الميكانيكية المؤقتة، للحد من المضاعفات المرتبطة باستمرار صرير الأسنان.