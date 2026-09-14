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البرتغال: إسرائيل تقوض الدولة الفلسطينية من خلال توسيع المستوطنات

  • 14 أيلول 2026
  • 20:49
البرتغال إسرائيل تقوض الدولة الفلسطينية من خلال توسيع المستوطنات

خبرني - قال وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل الاثنين إن توسع المستوطنات الإسرائيلية والضغوط الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية يقوضان آفاق إقامة دولة فلسطينية مستدامة.

وأضاف رانجيل أن خطة الاستيطان الإسرائيلية في مشروع E1 "ضارة للغاية" لأنها ستقسم الضفة الغربية وتعزل القدس الشرقية، بالإضافة إلى أنها تتعارض مع حل الدولتين.

وأكد بعد لقائه مع وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين في العاصمة البرتغالية لشبونة أن احتجاز إسرائيل لعوائد الضرائب الفلسطينية يمثل "خنقا وحشيا" لموارد السلطة الفلسطينية المالية، مما يعرقل عمل الاقتصاد.

وقال رانجيل إن إغلاق المدارس المسيحية في القدس الشرقية دليل على تدهور الأوضاع هناك، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها ستغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على خطط بريطانيا وفرنسا وكندا لمنع الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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