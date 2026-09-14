دانا الحلاني تفاجئ جمهورها: جهزت زفافي في 3 أسابيع فقط

خبرني - تعيش دانا الحلاني مرحلة جديدة في حياتها بعد الزواج، بعدما انتقلت إلى دبي للاستقرار برفقة زوجها آلان، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة والراحة في حياتها الزوجية، التي لا تزال تعيش بداياتها وأجواء «شهر العسل».

وكشفت دانا، خلال مقابلة تلفزيونية، جانبًا من تفاصيل حياتها الجديدة، إلى جانب كواليس حفل زفافها وعلاقتها بوالدها الفنان عاصي الحلاني، في حديث غلبت عليه المشاعر والذكريات العائلية.

دانا الحلاني تكشف كواليس زفافها

وقالت دانا الحلاني إنها وزوجها حرصا على أن يعكس حفل الزفاف شخصيتهما ورغبتهما الخاصة، موضحة أن النتيجة جاءت بالشكل الذي كانا يتمنّيانه.

واستعادت دانا أجواء تلك الليلة بسعادة، مؤكدة أنها من اللحظات التي تتمنى لو كان بإمكانها أن تعيشها مرة أخرى، لما حملته من مشاعر خاصة وأجواء عائلية مؤثرة.

وكشفت عن مفاجأة تتعلق بالتحضيرات، بعدما أوضحت أنها تمكنت من الانتهاء من تجهيز حفل الزفاف بالكامل خلال 3 أسابيع فقط.

وأرجعت ذلك إلى معرفتها الواضحة بما تريده، مشيرة إلى أن معظم التفاصيل كانت محسومة بالنسبة لها، رغم أن فكرة إقامة الزفاف شهدت بعض التغييرات، ووصل الأمر في مرحلة ما إلى التفكير في تأجيله قبل الاستقرار على إقامته.

عاصي الحلاني يتصدر اللحظات العاطفية في الزفاف

وتوقفت دانا عند علاقتها بوالدها الفنان عاصي الحلاني، مؤكدة أن الرابط بينهما يتجاوز العلاقة التقليدية بين الأب وابنته، في ظل حالة القرب الكبيرة التي تجمعهما.

وقالت: «كتير قراب لبعض، وكتير عندنا نقطة ضعف لبعض»، مشيرة إلى أن رؤيتها لوالدها خلال حفل الزفاف كانت كافية لإثارة مشاعرها وتأثرها.

وأضافت أن والدها وإخوتها عاشوا بدورهم حالة من التأثر والسعادة خلال الحفل، وهو ما جعل ليلة الزفاف تحمل مزيجًا من الفرح والمشاعر العائلية القوية.

دانا الحلاني تستقر في دبي بعد الزواج

وبعد الزفاف، انتقلت دانا الحلاني إلى دبي لبدء حياتها الجديدة مع زوجها آلان، موضحة أن علاقتها بالإمارة ليست جديدة، إذ اعتادت زيارتها منذ سنوات وكانت تحمل لها محبة خاصة.

لكن هذه المرة، أصبحت دبي مقرًا لاستقرارها وحياتها الزوجية، مؤكدة أنها تعيش أجواء سعيدة مع زوجها وتشعر بالراحة والتفاهم معه.

وقالت دانا عن حياتها الزوجية: «لهلا كتير مبسوطة الحمد لله»، في إشارة إلى سعادتها خلال الفترة الأولى من الزواج.

كما تحدثت بروح مرحة عن حياتهما اليومية، معتبرة أن زوجها «محظوظ» فيما يتعلق بالأطعمة التي تعدها له، قبل أن تشير مازحة إلى أنها لا تزال في مرحلة شهر العسل، وأنها تنتظر ما ستحمله المراحل المقبلة.

وتفتح دانا الحلاني، مع استقرارها في دبي، فصلًا جديدًا في حياتها يجمع بين الزواج وبداية تكوين أسرة، إلى جانب احتفاظها بذكريات خاصة من حفل زفافها، وفي مقدمتها اللحظات العاطفية التي جمعتها بوالدها عاصي الحلاني.