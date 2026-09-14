دراسة للدكتورة منال المزاهرة تكشف تحديات ترسيخ ثقافة السلام في المناهج الجامعية

خبرني - نشرت مجلة كلية المعارف الجامعة دراسة علمية محكّمة للدكتورة منال المزاهرة أستاذة الإعلام المشارك في جامعة البترا بعنوان «دور المناهج الدراسية في تعزيز ثقافة السلام لدى طلبة الجامعات من منظور الخبراء والأكاديميين التربويين: دراسة نوعية» وذلك ضمن المجلد 37 والعدد الأول الخاص بالمؤتمر لعام 2026.

وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى الدور الذي تؤديه المناهج الجامعية في تعزيز ثقافة السلام لدى الطلبة والكشف عن أبرز التحديات التي تحد من فاعليتها في ترسيخ قيم التسامح والحوار وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.

وتوصلت الدراسة إلى أن بناء ثقافة السلام داخل الجامعات لا يتحقق من خلال تضمين المفاهيم النظرية في المقررات الدراسية فقط بل يحتاج إلى رؤية مؤسسية متكاملة تنعكس في أهداف الجامعات الاستراتيجية ومناهجها وأساليب التدريس والأنشطة الطلابية والممارسات اليومية داخل الحرم الجامعي.

وأظهرت النتائج أن من أبرز التحديات التي تواجه ترسيخ ثقافة السلام غياب التعامل الشامل والمنظم مع هذه الثقافة إلى جانب الحاجة إلى تطوير المناهج بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والفكرية المتسارعة ويعزز قدرة الطلبة على الحوار واحترام التنوع وإدارة الاختلاف بعيدًا عن التعصب والإقصاء.

ودعت الدراسة إلى إدراج ثقافة السلام ضمن الخطط والأهداف الاستراتيجية للجامعات وتضمين قيمها ومفاهيمها في المناهج الدراسية بصورة واضحة ومدروسة مع تفعيل الأنشطة والتطبيقات العملية التي تساعد الطلبة على تحويل هذه القيم من معرفة نظرية إلى سلوك وممارسة.

ويأتي نشر الدراسة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز دور الجامعات في حماية وعي الشباب وبناء شخصيات قادرة على مواجهة خطاب الكراهية والتطرف وترسيخ قيم المواطنة والتعايش والحوار بوصفها ركائز أساسية لاستقرار المجتمع وتماسكه الدراسة المنشورة في مجلة كلية المعارف الجامعة⁠.