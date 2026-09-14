تشكيلات أكاديمية واسعة في الجامعة الأردنية للعام 2026/2027.. أسماء جديدة وتجديد تعيينات

خبرني - أقر مجلس أمناء الجامعة الأردنية، خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2026/2027.

وشملت التشكيلات تعيين الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي نائبا للرئيس لشؤون الكليات الإنسانية، والأستاذة الدكتورة ناهد عميش نائبا للرئيس لشؤون الشراكات والمشاريع الدولية.

كما شملت تعيين الأستاذ الدكتور محمد السعودي عميدا لكلية الآداب، والأستاذ الدكتور خالد السرحان عميدا لكلية العلوم التربوية، والأستاذ الدكتور محمد أبوليل عميدا لكلية الشريعة، والأستاذ الدكتور عبدالله الطلافحة عميدا لكلية العلوم، والأستاذة الدكتورة عبلة البصول عميدا لكلية الصيدلة.

وقرر المجلس تعيين الأستاذة الدكتورة سكينة ريالات عميدا لكلية طب الأسنان، والأستاذة الدكتورة هالة بوادي عميدا لكلية التمريض، والأستاذة الدكتورة هديل الياسين عميدا للكلية التقنية، والدكتور محمد المعاقبة قائما بأعمال عميد شؤون الطلبة، والأستاذ الدكتور أيمن وهبة عميدا للبحث العلمي.

كما شملت التشكيلات تعيين الأستاذ الدكتور حسام الحوري عميدا لكلية الطب، والدكتور لؤي النمر قائما بأعمال عميد كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات.

ووافق المجلس على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور زياد الحوامدة نائبا للرئيس للشؤون الإدارية والمالية والتحول الرقمي، والأستاذ الدكتور سامر الدحيات عميدا لكلية الأعمال، والأستاذ الدكتور مروان الجراح عميدا لكلية اللغات الأجنبية.

كما قرر المجلس استمرار عدد من نواب الرئيس والعمداء في مواقعهم ممن لم تنقض مدة تعيينهم، ومن بينهم الأستاذ الدكتور أشرف أبو كركي نائبا للرئيس لشؤون الكليات العلمية، والأستاذ الدكتور صالح الرواضية نائبا للرئيس ورئيسا لفرع العقبة، والأستاذة الدكتورة أميرة المصري نائبا للرئيس لشؤون الجودة والاعتماد المحلي.

وشملت قائمة المستمرين في مهامهم عددا من عمداء الكليات، بينهم عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور باسم ملحم، وعميد كلية الآثار والسياحة الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو عامود، وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور منور التراكية، وعميدة كلية الزراعة الأستاذة الدكتورة هديل الغزاوي، وعميد كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، وعميدة كلية علوم الرياضة الأستاذة الدكتورة عائدة العواملة.

كما يستمر الدكتور جهاد العامري عميدا لكلية الفنون والتصميم، والأستاذ الدكتور محمد خير عيادات عميدا لكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية، والدكتورة لارا خليفات قائمة بأعمال عميد كلية علوم التأهيل.

وفيما يتعلق بفرع العقبة، قرر المجلس تعيين الأستاذ الدكتور عمر الجوابرة عميدا لكلية السياحة والفندقة، والأستاذ الدكتور محمود الكلالدة عميدا لكلية العلوم الأساسية والبحرية والتمريض، والدكتور سفيان الخوالدة قائما بأعمال عميد كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات.

كما يستمر الأستاذ الدكتور صدام الوادي عميدا لكلية الأعمال، والأستاذ الدكتور عبدالله الأعمر عميدا لكلية اللغات، والدكتور توفيق المجالي قائما بأعمال عميد كلية الحقوق في فرع العقبة.