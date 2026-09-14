مدافع برشلونة تحت مجهر ليفربول

خبرني - يراقب ليفربول عن كثب وضع أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة، تمهيدا لإمكانية التحرك للتعاقد معه خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويتابع ليفربول موقف اللاعب داخل برشلونة، في ظل اهتمام النادي الإنجليزي بتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المعطيات الحالية، يدرس ليفربول إمكانية تقديم عرض لضم بالدي في شهر يناير، حال تطورت الظروف بما يسمح بإتمام الصفقة، بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية.

ويُعد بالدي من العناصر التي لم تعد تحظى بأهمية كبيرة في صفوف برشلونة، ما قد يجعل رحيله عن النادي الكتالوني ممكناً عند فتح باب المفاوضات.

ويرى ليفربول في اللاعب خياراً مناسباً لتدعيم صفوفه، خصوصاً مع امتلاكه القدرة على اللعب في مركز الظهير الأيسر وتقديم أدوار هجومية.

وتبقى إمكانية انتقال بالدي إلى ليفربول في يناير مرتبطة بموقف برشلونة واللاعب، إلى جانب تفاصيل المفاوضات بين الناديين حال تحرك النادي الإنجليزي رسمياً.