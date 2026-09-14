خبرني - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الاثنين، إنه أوعز إلى المستشار القانوني الأعلى للجيش بفحص إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيلم الوثائقي "نازا" وكل من شارك فيه.

كما أمر، بشكل منفصل، بفتح تحقيق في تسريب مواد سرية استخدمت في إنتاج الفيلم.

وعقد زامير اليوم اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين لبحث الفيلم الوثائقي الجديد، الذي يتضمن ادعاءات بأن إسرائيل أمرت بشن هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل مدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يرفض ما ورد في الفيلم، استنادا إلى مقتطفات ومقطع ترويجي متاحين للجمهور، لكنه لم يشاهد الفيلم كاملا حتى الآن.

وكان الجيش قد طلب عرض الفيلم عليه حتى يتمكن من الرد على جميع الادعاءات الواردة فيه.

وقال زامير في بيان: "إن التقارير التي ظهرت حتى الآن تشير إلى أن الفيلم ليس عملا ينتقد الجيش الإسرائيلي، ولا محاولة للتحقق من الحقيقة، بل يستند إلى افتراءات دموية، وتشويه متعمد للواقع، واتهامات كاذبة وخطيرة بحق جنود الجيش وقادته".

وأضاف أن الفيلم "يتبنى روايات أعداء إسرائيل، ويسيء إلى جنود الجيش وقادته، ويسعى إلى تصوير الجيش الإسرائيلي على أنه يتصرف بصورة غير قانونية وبشكل متعمد".

وتابع: "إن الفيلم يمثل محاولة خطيرة لنزع الشرعية عن حقنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة أعدائنا، وبالتالي تعريض جنود الجيش وقادته لخطر حقيقي".

وقال أيضا: "لن نسمح بتحويل جنود الجيش الإسرائيلي إلى أهداف بسبب الأكاذيب والافتراءات الدموية. وفي مواجهة مثل هذه المحاولات، يجب أن نتحرك بحزم، مستخدمين جميع الأدوات المتاحة لنا، القانونية والعسكرية والإعلامية والدبلوماسية".



وفي ختام الاجتماع، أمر زامير بتشكيل "فريق متعدد الهيئات والتخصصات" برئاسة مديرية التخطيط، بهدف "بلورة مسارات عمل وأدوات للتعامل مع الادعاءات الكاذبة ضد الجيش الإسرائيلي وجنوده، بالتعاون مع خبراء من إسرائيل ومن مختلف أنحاء العالم".

كما أوعز إلى المدعي العام العسكري، اللواء إيتاي أوفير، بـ"فحص ودفع الإجراءات القانونية المحتملة المتعلقة بالفيلم والأشخاص المشاركين فيه، بسبب نشر ادعاءات كاذبة ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وما قد يترتب عليها من تداعيات على أمنهم الشخصي وأمن الدولة".

وأمر زامير أخيرا كبار المسؤولين في الجيش بفحص "جوانب أمن المعلومات، وتحديد الأشخاص المحتمل تورطهم في تسريب المواد السرية التي استخدمت في إنتاج الفيلم".



وحضر الاجتماع نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء تمير ياداي، ورئيس مديرية العمليات، اللواء يتسيك كوهين، والمدعي العام العسكري، اللواء إيتاي أوفير، وقائد سلاح الجو، اللواء عومر تيشلر، وقائد الوحدة 8200 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين.