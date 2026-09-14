الجيش الاردني : منح دراسية للبكالوريوس بالأكاديميات العسكرية الأمريكية

خبرني - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بمديرية التدريب العسكري، عن بدء استقبال طلبات الطلبة الأردنيين الراغبين بالاستفادة من المنح الدراسية التنافسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية، للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات الهندسية، اعتباراً من شهر حزيران 2027 ولمدة أربع سنوات.
وأوضحت القيادة العامة أن تقديم الطلبات يبدأ اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 16 أيلول 2026، ويستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 30 أيلول 2026، وذلك من خلال مراجعة مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (المبنى الجديد)، مديرية التدريب العسكري، مكتب البعثات العسكرية، خلال أوقات الدوام الرسمي.
وطلبت من الراغبين بالتقدم إحضار صورة عن كشف علامات الثانوية العامة أو معادلة صادرة عن وزارة التربية والتعليم/قسم المعادلة، وصورة عن الهوية الشخصية، إضافة إلى دفع رسوم تقديم الطلب البالغة 10 دنانير.
وبحسب الإعلان، يشترط للمتقدمين امتلاك مستوى عالٍ في اللغة الإنجليزية، واجتياز فحص مستوى اللغة الإنجليزية (ECL) بعلامة لا تقل عن 80%، وفحص TOEFL الدولي بعلامة لا تقل عن 90%، إلى جانب اجتياز اختبار SAT بعلامة لا تقل عن 580 في الرياضيات و480 في القراءة والكتابة، أو اجتياز اختبار ACT.
كما تشمل شروط القبول اجتياز فحص اللياقة البدنية وفق النظام الأمريكي، والفحص الطبي المقرر، وأن يكون المتقدم أردني الجنسية فقط، وأعزب عند القبول وطوال فترة الدراسة، وأن يتراوح عمره بين 18 و22 عاماً حتى تاريخ 31 كانون الأول 2026.
ويشترط كذلك أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو معادلة من وزارة التربية والتعليم/قسم المعادلة، بمعدل لا يقل عن 80% في الفرع العلمي أو الحقل الهندسي أو حقل دمج الهندسي والعلوم والتكنولوجيا.
وبينت القيادة العامة أن من يقع عليه الاختيار سيتم تجنيده لغايات الابتعاث للدراسة برتبة تلميذ عسكري، على أن يكون مؤمّناً بجميع المتطلبات الدراسية، بما في ذلك التدريب والإسكان والإطعام وتذاكر السفر.