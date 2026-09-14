يومان مع المشرفين التربويين!!

علاقتي بالإشراف التربوي تاريخية، فحين كنت معلمًا خضعت لنظام التفتيش، وفي سنة ١٩٦٢ خضعت لنظام التوجيه، حيث تغير اسم المفتش إلى موجّه سنة١٩٦٢ بعد مؤتمر عقِد في أريحا!

وفي شباط ١٩٧٥ تم عقد مؤتمر-لعله الأكثر أهمية في تاريخ التعليم-في العقبة،سمّي مؤتمر الإشراف التربوي! تم "انتخابي" رئيسًا لقسم الإشراف في الوزارة،حيث كنت الوحيد الذي يحمل درجة الماجستير من الجامعة الأردنية في موضوع الإشراف!

وتم تأسيس أول قسم مركزي للإشراف!!

( ١ )

ملِك الإشراف، أم عدوّ الإشراف؟

حظيت باللقبين معًا! ملِك الإشراف بسبب امتلاكي مهارات لم تكن معروفة، وعدوّ الإشراف بسبب تقليدية السلوك الإشرافي في ذلك الوقت! حصلت على دكتوراة المناهج، وكانت الأطروحة بعنوان: مناهج تدريب المشرفين التربويين في الأردن!

انتشر لقب عدوّ الإشراف؛ لأنني قلت مخاطبا المشرفين: ممنوع زيارة أي معلم إلا إذا كان لديك إجابة عن أسئلة مثل:

-لماذا ستزور المعلم؟

-ما التغير الذي تريد إحداثه في سلوك المعلم؟

-ما الذي تحمله معك؟

-ما الذي تريد أن يفعله المعلم نتيجة زيارتك؟

كانت هذه أسئلة محرجة لمشرفين تقليديين!!

( ٢ )

حديث مع الأمين العام



في جِلسة ودية مع د نواف عجارمة، ناقشنا قضايا الانتقال من التلقين إلى تعليم التفكير!

تعهدت بإحداث تغيير إيجابي صفي خلال شهر، يشعر به الطلبة والمعلمون، والأهالي!

اتفقنا على إعداد مشرفين في مناطق ثلاث؛ ليكونوا قادة لهذا التغيير المهم!!

( ٣ )

مشرفون متعلمون!!

بالإمكان ملاحظة أن تغيرات مهمة حدثت في الإشراف! فأنت تقابل مستويات مؤهلة مِهنيّا، وأخلاقيّا، ومعرفيّا! ومتعطشة لإحداث التغيير! فلم أجد مقاومًا للتغيير، وعلى العكس تمامًا:شباب

متحمّس لإحداث النقلة المنتظرة!

وكان التحدي:وكيف يمكن أن تناقش معهم إجراءات عملية، ونماذج من إدماج مهارات التفكير ببساطة، وسهولة ويسر!

تم كل ذلك بحماسة المشرف المتعلم! لم أجد عنجهية المشرف التقليدي إطلاقًا!!

(٤ )

يومان من المتعة المِهنية



كان من مسلّمات التدريب أن أي برنامج يقل عن خمسة أيام لن يترك أثرا! ولكن ولأسباب عديدة

استطاع المشرفون جميعهم إنتاج دروس عملية تستند إلى مهارات تعليم التفكير!

وهذا يعني أنهم اكتسبوا المهارة، ومارسوها، وأتقنوها في وقت قياسي.

( ٥ )

النجاح الكبير!

قالت مشرفة: أنا مشتاقة لدوام الغد، حيث سيبدأ العمل مع المعلمات!!

اتفق الجميع على أن الورشة

تبدأ غدًا! ولم تنته اليوم!

فهمت عليّ؟!!