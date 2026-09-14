باعه على أنه «لحم مفروم».. القضاء العراقي يعاقب بائع لحم الخنزير بالسجن 10 سنوات

خبرني - قضت محكمة عراقية بالسجن 10 سنوات بحق بائع لحم الخنزير في محافظة النجف، التي تقع على بعد نحو 180 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة بغداد، بعدما ثبت بيعه اللحم للزبائن على أنه «لحم مفروم».

ونقل موقع محلي عراقي، اليوم الإثنين 14 سبتمبر/ أيلول 2026، عن مصدر مطلع قوله إن محكمة جنايات النجف أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدان ببيع لحم الخنزير في المحافظة.

وكان المدان يبيع لحم الخنزير للزبائن على أنه «لحم مفروم»، في واقعة بدأت تفاصيلها بعد ضبطه من جانب فريق أمني تابع للاستخبارات.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، تمكن الفريق الأمني قبل أيام من ضبط صاحب محل جزارة كان يصطاد الخنازير البرية في هور ناحية الحرية، ضمن قضاء الكوفة، قبل أن يقوم ببيع لحومها للمواطنين في منطقة وسط مدينة النجف على أنها لحم مفروم.

وكشفت عملية الضبط عن طريقة بيع اللحوم للمواطنين، إذ كان صاحب محل الجزارة يقدم لحم الخنازير البرية إلى الزبائن على أنه لحم مفروم، وهو ما أدى إلى إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأصدرت محكمة جنايات النجف حكمها بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدان، وفق المصدر الذي نقلت عنه «السومرية نيوز» تفاصيل الحكم الصادر في القضية.

ويأتي الحكم في وقت أكد فيه قانونيون عدم وجود نص جزائي صريح في التشريع العراقي يجرّم بيع لحم الخنزير بحد ذاته، ما يترك طبيعة الاتهام والوقائع المثبتة في القضية محل النظر وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وتعود الواقعة إلى عملية أمنية نفذتها الاستخبارات لضبط صاحب محل الجزارة، بعد ورود معلومات بشأن صيده الخنازير البرية في هور ناحية الحرية بقضاء الكوفة، ثم بيع اللحوم للمواطنين داخل منطقة وسط مدينة النجف على أنها «لحم مفروم».

ويبلغ موقع النجف نحو 180 كيلومترًا جنوب غربي بغداد، وتعد المحافظة من أبرز المدن العراقية، فيما أحيلت القضية إلى القضاء عقب عملية الضبط، لتصدر محكمة جنايات النجف حكمها بالسجن 10 سنوات بحق المدان.