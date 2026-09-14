الضمان: تطبيق الهاتف يتيح للمؤمن عليهم إنجاز معاملاتهم إلكترونيا

خبرني - قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، الاثنين، إنّ التطبيق الهاتفي المطور للمؤسسة يتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين إنجاز عدد من الخدمات والمعاملات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة.

وأوضح المجالي، في تصريحات لقناة "المملكة" أن التطبيق يحاكي الحالة التأمينية للمستخدم، بحيث تظهر له الخدمات والمعلومات المرتبطة بوضعه التأميني، مبينا أنه في حال كان مشتركا في الضمان ولم يحصل على منفعة تأمينية، تظهر له معلومات الاشتراكات والأجر الخاضع للاقتطاع، فيما تظهر للمتقاعد الخدمات التقاعدية الخاصة به.

وأضاف أن المؤمن عليه، في حال استيفائه شروط أي منفعة تأمينية، ستظهر له هذه المنفعة عبر التطبيق، لافتا إلى أن عدم ظهور بعض الخدمات، مثل بدل التعطل عن العمل أو تأمين الأمومة، يعود إلى عدم استيفاء شروط الحصول عليها.

وبيّن المجالي أن الخدمات التي يمكن إنجازها عبر التطبيق تشمل تقاعد الشيخوخة، والتقاعد الوجوبي، والتقاعد المبكر، وتقاعد الوفاة، ومعاملات الانتساب الاختياري، والشمول الحر، ومعاملات إصابات العمل، باستثناء الإبلاغ الفوري عن إصابات العمل الذي سيُفعّل لاحقا.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح كذلك الحصول على كتب لمن يهمه الأمر، وكشف البيانات، والتعرف على عدد الاشتراكات والأجر الخاضع للاقتطاع، إلى جانب معظم الخدمات الإلكترونية التي كانت متاحة عبر موقع المؤسسة، فضلا عن الاطلاع على الخدمات التي تقدمها المؤسسة وشروط الاستفادة منها.

ولفت إلى أن التطبيق يتضمن أيضا أخبار المؤسسة وكل ما يتعلق بأعمالها أولا بأول.

وفيما يتعلق بسهولة استخدام التطبيق، قال المجالي إن المؤسسة ستعمل على تطويره بما يراعي التنوع في المجتمع الأردني، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

وأوضح أن فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة ستواصل تقديم الخدمات للمؤمن عليهم ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم، مشيرا إلى أن المؤسسة ستفتح قنوات جديدة من خلال مكاتب معتمدة تكون أقرب إلى منازل المواطنين، وسيُعلن عنها لاحقا.

عبر "سند"

وحول آلية الدخول إلى التطبيق، أوضح المجالي أن تطبيق "سند" سيكون البوابة الرئيسية للدخول إلى التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وبالتالي يتعين على المستخدم أن يكون مسجلا في "سند"، على أن تستخدم بيانات الدخول المعتمدة فيه للوصول إلى تطبيق الضمان.

وأكد أن التطبيق مهيأ لاستخدام آلاف المستخدمين في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن الاعتماد على "سند" يوفر بوابة موثوقة للوصول إلى الخدمات الإلكترونية.

خدمات للمغتربين

وبشأن الأردنيين المشتركين في الضمان والمقيمين خارج المملكة، أكد المجالي أن بإمكان أي أردني مشترك في الضمان ومسجل في تطبيق "سند" استخدام تطبيق المؤسسة والاستفادة من خدماته، بغض النظر عن مكان إقامته.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطلقت، في وقت سابق، النسخة الجديدة والمطورة من تطبيقها الهاتفي المخصص للأفراد، في إطار جهودها لتطوير خدماتها الإلكترونية وتحسين تجربة المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين، وتسهيل وصولهم إلى خدماتهم ومعلوماتهم التأمينية وإنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان

ودعت المؤسسة جمهورها إلى تحميل التطبيق الجديد أو تحديث النسخة الموجودة لديهم، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عليه، موضحة أن التطبيق متوفر باسم "الضمان الاجتماعي الأردني" أو SSC Jordan عبر متجري Google Play و App Store.