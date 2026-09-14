الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخها

خبرني - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، اختيار دولة الكويت لاستضافة بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2026-2027، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وجرت مراسم توقيع اتفاقية الاستضافة في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، ورئيس الاتحاد السعودي بدر بن سليمان الرزيزاء، وبمشاركة ممثلي الجهات الشريكة.
نظام البطولة والمشاركون
وتحتضن أرضية استاد جابر الأحمد الدولي منافسات البطولة التي تُقام بمشاركة أربعة أندية هي: النصر، والخلود، والأهلي، والقادسية. ومن المقرر أن تُجرى قرعة البطولة في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي.
ورحّب الشيخ أحمد اليوسف الصباح باستضافة بلاده الحدث الرياضي، مؤكدا أن البطولة تمثل إضافة مهمة للمشهد الرياضي الخليجي، نظرا للمتابعة الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها الكرة السعودية في الكويت. وأعرب عن تطلعه لتقديم نسخة استثنائية تعكس عُمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
من جهته، شدد رئيس الاتحاد السعودي بدر بن سليمان الرزيزاء، على أهمية البطولة ضمن منظومة المسابقات السعودية، موضحا أن إقامة النسخة المقبلة في الكويت تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز الحضور الجماهيري والتجاري للبطولة على المستوى الخليجي، وبناء شراكات تدعم استدامة وتطوير كرة القدم السعودية.
وتُعَد الكويت المحطة الثامنة في تاريخ استضافات كأس السوبر السعودي، لتنضم إلى قائمة من المدن المحلية والدولية التي احتضنت البطولة منذ انطلاقتها، والتي شملت مكة المكرمة، والرياض، وجدة، وأبها محليا، إلى جانب لندن، وأبو ظبي، وهونغ كونغ دوليا، في خطوة تعكس التوسع المستمر للقاعدة الجماهيرية للبطولة.