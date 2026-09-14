الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخها

خبرني - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، اختيار دولة الكويت لاستضافة بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2026-2027، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجرت مراسم توقيع اتفاقية الاستضافة في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، ورئيس الاتحاد السعودي بدر بن سليمان الرزيزاء، وبمشاركة ممثلي الجهات الشريكة.