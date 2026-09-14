بعد حذف صور أحمد مكي.. مي كمال الدين تعلن زواجها في لندن

خبرني - فاجأت الطبيبة المصرية مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، متابعيها بإعلان زواجها رسميًا في لندن.

وذلك عبر نشر مجموعة من الصور الخاصة بحفل الزفاف، إلى جانب صور أخرى لعقد الزواج.

وظهرت مي في صور حفل زفافها، كما شاركت لقطات من عقد الزواج، لكنها لم تكشف عن هوية زوجها الجديد أو تذكر اسمه، لتظل شخصيته غير معلنة حتى الآن.

تفاصيل زواج مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

وكتبت مي كمال الدين تعليقًا على صور زفافها: «لله الحمد والمنّة تمت نعمته، واكتملت فرحتي.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أعلن زواجي وأسأل الله أن يبارك لنا ويجمع بيننا في خير ومودة ورحمة، اللهم اجعلها بداية أجمل أيام العمر».

وعلى الرغم من إعلانها الزواج رسميًا، لم تكشف مي كمال الدين حتى الآن عن هوية زوجها الجديد، كما لم توضح طبيعة العلاقة التي جمعتهما أو تفاصيل ارتباطهما، واكتفت بمشاركة صور من حفل الزفاف وعقد الزواج.

وجاء إعلان الزواج بالتزامن مع حذف مي كمال الدين جميع الصور التي تجمعها بـطليقها أحمد مكي من حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وذلك بعد ساعات من نشرها رسالة عاطفية تحدثت فيها عن مكانته في حياتها والذكريات التي جمعتهما.

حذف صور أحمد مكي بعد رسالة عاطفية

حذفت مي كمال الدين صور أحمد مكي من حسابها على إنستغرام بعد يوم واحد فقط من نشر رسالة عاطفية تحدثت فيها عن علاقتها بطليقها ومكانته لديها، كما ربطت بين اسميهما والذكريات التي جمعتهما.

وكتبت مي في رسالتها: «وجودك شيء مكمّلي، حروف اسمي اسمك، في حاجات في حياتنا بنفتكرها صدفة وبعدين نكتشف إنها كانت مكتوبة لينا من البداية».

وأضافت: «حروف اسمي هي حروف اسم أكتر شخص بحبه في الدنيا، وكأن القدر كان بيخبي اسمك جوا اسمي، لحد ما ييجي اليوم اللي أفهم فيه معنى الصدفة دي».

وتابعت قائلة: «هدية القدر كانت صوتك، كلامك، واسمك اللي لقيته ساكن في اسمي. يمكن عشان كده اسمك بالنسبالي مش مجرد اسم، ده إحساس وذكرى وحكاية كاملة متخبئة في كام حرف».

واختتمت رسالتها بالقول: «وأجمل حاجة إن كل مرة أكتب اسمي، أفتكر إن من بين حروفي فيه حروفك، كأن القدر كتبك في اسمي قبل ما يكتبك في قلبي».

وحظيت الرسالة بتفاعل واسع من متابعيها عند نشرها، خصوصًا أنها جاءت بعد إعلان انفصال مي كمال الدين وأحمد مكي في يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تعلن زواجها في لندن وتحذف صور طليقها من حسابها على إنستغرام.

وتزامن إعلان زواج مي كمال الدين مع حذف الصور التي جمعتها بأحمد مكي، الأمر الذي دفع متابعيها إلى التساؤل عن هوية زوجها الجديد، في ظل عدم إعلانها أي تفاصيل عنه حتى الآن.