*
الاثنين: 14 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • ألين لحود تحذر بعد اقتحام مجهولين مبنى سكنها في الأشرفية بلبنان

ألين لحود تحذر بعد اقتحام مجهولين مبنى سكنها في الأشرفية بلبنان

  • 14 أيلول 2026
  • 18:42
ألين لحود تحذر بعد اقتحام مجهولين مبنى سكنها في الأشرفية بلبنان

خبرني - كشفت الفنانة اللبنانية ألين لحود عن حادثة أمنية وقعت في المبنى الذي تقطنه بمنطقة الأشرفية في لبنان.

جاء ذلك بعدما دخل شخصان مجهولان على متن دراجتين ناريتين إلى الموقف الأرضي للمبنى، في واقعة يُرجح أنها كانت بهدف السرقة.

واستغل الشخصان موقع مدخل الموقف، الذي يقع بعيدًا عن أنظار المارة، للدخول خلسة إلى المكان، قبل أن يتمكن أحد الجيران من رصدهما عبر كاميرات المراقبة، ليجبرهما على الفرار بعدما صرخ في وجههما.

ورجحت ألين لحود، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أن يكون الشخصان قد حاولا سرقة دراجة نارية كانت مركونة في المكان، أو فك بعض قطع السيارات الموجودة في الموقف، مشيرة إلى تزايد حوادث مماثلة خلال الفترة الأخيرة.

ووضعت الفنانة اللبنانية الواقعة برسم الجهات المعنية، موضحة أن الدراجتين الناريتين اللتين استخدمهما الشخصان كانتا من دون لوحات تسجيل.

وحذرت ألين لحود من خطورة تكرار مثل هذه الوقائع على سلامة سكان المبنى والعائلات والأطفال، معربة عن استيائها من الوضع الأمني، واختصرت رسالتها بعبارة: «الفلتان مستمرّ!».

ألين لحود مغنية وممثلة لبنانية، ولدت في 2 مارس/ آذار 1986، ودرست الغناء والتمثيل الدرامي بين عامي 1997 و1999، قبل أن تحصل على دبلوم في السيناريو والإخراج، وكانت بدايتها من خلال إخراج عدد من الأفلام القصيرة.

وفي بداية مشوارها الفني، حصلت ألين لحود على الجائزة الدولية لمهرجان «Megahit» الدولي من خلال تعاونها مع جاد الرحباني، لكنها لم تمثل لبنان في هذه المسابقة، إذ شاركت ممثلةً لجمهورية تركيا بعد انسحاب لبنان منها.

وبعد ذلك، حصلت ألين لحود على جائزة شارل تروني الدولية، ثم وقفت على خشبة المسرح عام 2006 من خلال المسرحية الغنائية «جوهرة العالم»، التي أخرجها إلياس الرحباني. كما شاركت ألين لحود في مهرجان بعلبك الدولي عام 2009، ضمن فرقة «كركالا» للرقص، في مشاركة فنية ضمن فعاليات المهرجان.

وعلى الصعيد التلفزيوني، شاركت ألين لحود في بطولة مسلسلي «دكتور هالا» و«الطير المكسور»، إلى جانب مشاركتها في الفيلم اللبناني «نهاية حلم». وفي عام 2010، غنت ألين لحود في فندق «بيفرلي هيلز» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بدعوة من الجالية اللبنانية.

كما شاركت ألين لحود في لجنة تحكيم برنامج «Talent Teen»، المخصص لاكتشاف مواهب الصغار، وقدمت مسرحية «ع أرض الغجر» من تأليف غدي الرحباني. وبمناسبة عيد الأم، أهدت ألين لحود والدتها الراحلة أغنية «بكير تركتيني»، كما شاركت في بطولة مسلسل «الرؤيا الثالثة» إلى جانب الممثل بديع أبو شقرا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ماغي بو غصن تكشف مفاجآت مسلسل «الريسة» قبل رمضان 2027
ماغي بو غصن تكشف مفاجآت مسلسل «الريسة» قبل رمضان 2027
  • 2026-09-14 21:20
دانا الحلاني تفاجئ جمهورها: جهزت زفافي في 3 أسابيع فقط
دانا الحلاني تفاجئ جمهورها: جهزت زفافي في 3 أسابيع فقط
  • 2026-09-14 20:41
بعد حذف صور أحمد مكي.. مي كمال الدين تعلن زواجها في لندن
بعد حذف صور أحمد مكي.. مي كمال الدين تعلن زواجها في لندن
  • 2026-09-14 18:43
زينة تفتح النار على ذكريات الماضي: مكنش فيه حب مع أحمد عز.. وعندي (تروما من الرجالة)
زينة تفتح النار على ذكريات الماضي: مكنش فيه حب مع أحمد عز.. وعندي (تروما من ا...
  • 2026-09-14 17:25
منة فضالي تثير الجدل برسالة غامضة: خسارة مجهود 24 عاماً
منة فضالي تثير الجدل برسالة غامضة: خسارة مجهود 24 عاماً
  • 2026-09-14 17:10
بتهمة الخيانة.. وزير إسرائيلي يتوعد بسحب الجنسية من مخرجَي فيلم حول غزة
بتهمة الخيانة.. وزير إسرائيلي يتوعد بسحب الجنسية من مخرجَي فيلم حول غزة
  • 2026-09-14 00:43