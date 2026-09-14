7 مصابين بتسرب الأمونيا في العقبة تحت المراقبة

خبرني - قال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران، الاثنين، إنّ 7 مصابين من أصل 11 شخصا تعرضوا للإصابة جراء تسرب غاز الأمونيا في أحد المواقع الصناعية في العقبة، ما زالوا تحت المراقبة في مستشفى الأمير هاشم.

وأضاف العوران، ، أن إبقاء المصابين تحت المراقبة يأتي ضمن البروتوكول الصحي المتبع في مثل هذه الحالات، مرجحا خروجهم من المستشفى خلال ساعات، فيما غادر باقي المصابين المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وبين أن الحادث وقع أثناء صيانة مضخة قديمة كانت تحتوي على كمية بسيطة من غاز الأمونيا، مشيرا إلى أن خروج المضخة من الاستعمال أدى إلى تجمع كمية من الغاز تسربت أثناء عملية الصيانة.

وأكد العوران أن العاملين في الموقع كانوا ملتزمين بإجراءات السلامة العامة، وفق ما أظهرته كاميرات المراقبة والمتابعة الميدانية، إلا أن قربهم من مصدر التسرب أدى إلى تعرضهم للإصابة.

ولفت إلى أن غاز الأمونيا يؤثر في الأشخاص الذين يستنشقونه، خصوصا فيما يتعلق بالاختناق، مؤكدا أن الالتزام بإجراءات السلامة ساهم في السيطرة على الحادث والحد من شدة الإصابات.

وأصيب 11 شخصا إثر تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بمدينة العقبة.

وعاد العاملين والموظفين في المنشآت الاقتصادية الواقعة ضمن المنطقة الصناعية الجنوبية إلى أعمالهم.

وشهد المجمع الصناعي خلال السنوات الماضية حوادث سابقة مرتبطة بتسرب غاز الأمونيا، إضافة إلى حوادث اشتعال في بعض المواقع، وكانت بعض التحقيقات في حوادث سابقة تشير إلى أسباب بينها تماس كهربائي أو تسرب ناتج عن أعمال الصيانة.