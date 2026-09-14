ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.22% خلال تموز الماضي

خبرني - أكدت صناعة الأردن، أن بيانات الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، تعكس حالة من الاستقرار في النشاط الصناعي.

وقال المدير العام للغرفة بالوكالة أسحاق عربيات إن البيانات أظهرت مؤشرات أكثر إيجابية خلال شهر تموز الماضي، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.22 %مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 4.61 %مقارنة بشهر حزيران الماضي من العام الحالي، ما يشير إلى تحسن في وتيرة النشاط الإنتاجي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف إن هذه المؤشرات تكتسب أهمية أكبر بالنظر إلى أداء الصناعات التحويلية، التي تمثل نحو 88.7 %من الوزن النسبي لمؤشر الإنتاج الصناعي، حيث ارتفعت كميات إنتاجها بنسبة 2.01 %خلال تموز على أساس سنوي، بنسبة 4.29 %مقارنة بشهر حزيران، ما يعكس تحسنا ملموسا في النشاط الإنتاجي للقطاع الصناعي الرئيس.

وأكد أن الغرفة تنظر بتفاؤل إلى أداء القطاع الصناعي خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي، لا سيما في ضوء التحسن الذي ظهر في مؤشرات الإنتاج خلال شهر تموز، بالتوازي مع الأداء الإيجابي للصادرات الصناعية خلال 2026، ما يعكس استمرار الطلب على المنتجات الأردنية وقدرة الصناعة الوطنية على الوصول إلى الأسواق الخارجية والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال عربيات: "نأمل أن ينعكس استمرار نمو الصادرات وتحسن النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة بصورة أكبر على مستويات الإنتاج الصناعي وأن نشهد مع نهاية العام تحسنا أوضح في المؤشرات الصناعية، خاصة مع استمرار تنفيذ برامج ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي والإجراءات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الصناعة وتحفيز الاستثمار والإنتاج".

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي الذي رصد ارتفاعا بنسبة 0.21 %للسبعة أشهر الماضية من 2026 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2025.

أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي العام، لشهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 1.22%مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 4.61 %مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه من نفس العام.

وبلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للسبعة أشهر الماضية من العام الحالي ما مقداره 88.53 مقابل 88.35 لنفس الفترة من 2025.