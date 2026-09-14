*
الاثنين: 14 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

فانس: تواصلنا مباشرة مع الحوثيين

  • 14 أيلول 2026
  • 18:08
فانس تواصلنا مباشرة مع الحوثيين

خبرني  - قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بشأن التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن.

وقال فانس إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء استيلاء الحوثيين على جزيرة ميون في البحر الأحمر، منبّها إلى أنهم يتابعون عن كثب التطورات الجارية هناك.

وأشار إلى سرعة تغير الأوضاع على الأرض، لافتا إلى أن بلاده ستبقى متابعة للتطورات لضمان مصالح الأمريكيين.

وأوضح فانس أنهم يتواصلون مع السعودية بشأن ما يجري في اليمن.

 

نفي حوثي

وفي المقابل، نفى القيادي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي تواصل الجماعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وطلبها منه عدم مهاجمتها، وفق ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز.

وصرّح ترمب، سابقا، بأن الحوثيين طلبوا من واشنطن عدم التدخل في اليمن، مؤكدا أن الجماعة لا تريد خوض مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.

ومن جانبها، قالت مراسلة الجزيرة في واشنطن أمينة أسريري إنها المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول أمريكي التواصل مباشرة مع الحوثيين.

وأشارت أسريري إلى هذه التصريحات تأتي تزامنا مع تحذير مشرّعين جمهوريين من محاولة إيران وحلفائها في المنطقة وبالتحديد الحوثيين، كسب الوقت وتشتيت الانتباه عن الصراع المباشر الدائر بين واشنطن وطهران لحين انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه حتى الآن، ليس واضحا حجم التدخل الذي يمكن لواشنطن أن تقدم عليه بشأن التطورات الأخيرة في اليمن.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مصر الثلاثاء
السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مصر الثلاثاء
  • 2026-09-14 22:20
"إسرائيل شعب الله".. رئيس كولومبيا يجدد دعمه لها ويشيد بشارون
  • 2026-09-14 21:26
احتجاجات في سورية رفضاً لرفع «أسعار المحروقات»: الشعب يريد إسقاط الوزير
احتجاجات في سورية رفضاً لرفع «أسعار المحروقات»: الشعب يريد إسقاط الوزير
  • 2026-09-14 20:02
ترمب يقلل من شأن مزاعم تزويد إيران بصور أقمار صناعية صينية لقاعدة أميركية في الأردن
ترمب يقلل من شأن مزاعم تزويد إيران بصور أقمار صناعية صينية لقاعدة أميركية في ...
  • 2026-09-14 14:39
مجلس الشعب السوري يوافق على استجواب وزير الطاقة على خلفية رفع أسعار المحروقات
مجلس الشعب السوري يوافق على استجواب وزير الطاقة على خلفية رفع أسعار المحروقات
  • 2026-09-14 14:05
طيار أمريكي يروي تفاصيل 50 ساعة من الاختباء داخل إيران
طيار أمريكي يروي تفاصيل 50 ساعة من الاختباء داخل إيران
  • 2026-09-14 10:08