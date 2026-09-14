فانس: تواصلنا مباشرة مع الحوثيين

خبرني - قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بشأن التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن.

وقال فانس إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء استيلاء الحوثيين على جزيرة ميون في البحر الأحمر، منبّها إلى أنهم يتابعون عن كثب التطورات الجارية هناك.

وأشار إلى سرعة تغير الأوضاع على الأرض، لافتا إلى أن بلاده ستبقى متابعة للتطورات لضمان مصالح الأمريكيين.

وأوضح فانس أنهم يتواصلون مع السعودية بشأن ما يجري في اليمن.

نفي حوثي

وفي المقابل، نفى القيادي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي تواصل الجماعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وطلبها منه عدم مهاجمتها، وفق ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز.

وصرّح ترمب، سابقا، بأن الحوثيين طلبوا من واشنطن عدم التدخل في اليمن، مؤكدا أن الجماعة لا تريد خوض مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.

ومن جانبها، قالت مراسلة الجزيرة في واشنطن أمينة أسريري إنها المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول أمريكي التواصل مباشرة مع الحوثيين.

وأشارت أسريري إلى هذه التصريحات تأتي تزامنا مع تحذير مشرّعين جمهوريين من محاولة إيران وحلفائها في المنطقة وبالتحديد الحوثيين، كسب الوقت وتشتيت الانتباه عن الصراع المباشر الدائر بين واشنطن وطهران لحين انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه حتى الآن، ليس واضحا حجم التدخل الذي يمكن لواشنطن أن تقدم عليه بشأن التطورات الأخيرة في اليمن.