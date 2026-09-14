عائد السندات الأمريكية يتجاوز 5% للمرة الأولى منذ 2023

خبرني - تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حاجز 5%، الاثنين، للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في أحدث موجة صعود لعوائد الديون الحكومية مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب المستثمرين مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب رويترز، ارتفع العائد بنحو 2.9 نقطة أساس إلى 5.004%، بعدما اقترب خلال الأيام الماضية من المستوى النفسي المهم البالغ 5%. وتتحرك عوائد السندات عكسيا مع أسعارها، ما يعني أن صعود العائد يعكس تراجع أسعار السندات في السوق.

ويأتي الارتفاع مع إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، إذ أعاد صعود أسعار النفط إشعال المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، في وقت لا يزال التضخم أعلى من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول وسط توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية.

وتكتسب عودة العائد إلى 5% أهمية تتجاوز سوق السندات، إذ يمثل عائد الخزانة لأجل 10 سنوات مرجعا لتسعير مجموعة واسعة من تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي، كما أن ارتفاعه يزيد جاذبية السندات مقارنة بالأسهم وقد يضغط على تقييمات أسواق المال. وفي الخلفية، تجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، بينما بلغ عجز الموازنة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون طويلة الأجل.