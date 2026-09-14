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أمانة عمان وبلدية برشلونة توقعان مذكرة لتعزيز التعاون

  • 14 أيلول 2026
  • 18:05
أمانة عمان وبلدية برشلونة توقعان مذكرة لتعزيز التعاون

خبرني  - وقعت أمانة عمان الكبرى وبلدية برشلونة الإسبانية، الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين المدينتين في مجالات العمل البلدي، بما يشمل التحول الرقمي والمدن الذكية وإدارة المياه والاستدامة.

ووقع المذكرة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى أحمد ملكاوي وعمدة برشلونة جاومي كولبوني، بحضور السفير الإسباني لدى الأردن خوسيه لويس باردو كويرردو وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال الملكاوي إن المذكرة تجسد امتدادا للعلاقات بين الأردن وإسبانيا، وتؤكد الالتزام ببناء تعاون قائم على فهم التحديات المشتركة والعمل من أجل مستقبل حضري أكثر استدامة.

وأضاف أن التعاون يشمل التخطيط الحضري وإدارة الفضاءات العامة والإدارة الذكية للمياه وإمكانية الوصول والمشاركة المجتمعية، مؤكدا أن المذكرة تمثل نقطة انطلاق لتحويل المبادرات المشتركة إلى مشاريع ملموسة.

وقالت نائب رئيس بلدية برشلونة ماريا يوجينيا غاي إن الاتفاقية تكرس علاقة قائمة على الثقة المتبادلة وتبادل المعارف، مشيرة إلى تعاون سابق بين المدينتين في مجالات التنظيم العمراني والمرونة الحضرية وإدارة المياه والاستدامة والابتكار في السياسات المحلية.

وتشمل المذكرة التعاون في سهولة الوصول والاستراتيجيات الرقمية والمدن الذكية، إلى جانب خطة عمان الخضراء وإدارة مياه الأمطار وحصادها والحد من مخاطر الفيضانات وإدارة المساحات الخضراء.

كما تتضمن التعاون ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة لأمانة عمان للأعوام 2027-2031، وتبادل الخبرات بشأن الفئات الهشة وذات الدخل المحدود، والمبادرات الثقافية والرياضية والتعليمية الموجهة للشباب والنساء، إضافة إلى مبادرات دولية مشتركة مع مدن أخرى في المنطقة.

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