مأساة سائق إسعاف بمصر.. ذهب لإنقاذ مصابي حادث فوجد نجله الوحيد بين الضحايا

خبرني - تحولت مهمة إنقاذ إلى صدمة قاسية لسائق سيارة إسعاف بمحافظة القليوبية بمصر، بعدما توجه إلى موقع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق مصر-الإسكندرية الزراعي، لإنقاذ المصابين، قبل أن يكتشف أن اثنين من ضحايا الحادث من أقرب أفراد عائلته.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فوجئ سائق الإسعاف بأن أحد المصابين هو نجله الوحيد، بينما كان الضحية الآخر ابن شقيقته، لتتحول لحظات أداء واجبه الإنساني إلى مأساة شخصية قاسية.

وتوفي نجل شقيقته على الفور بمكان الحادث، بينما كان نجله مصابا بإصابات خطيرة، ونقله على الفور لمستشفى طوخ المركزي.

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم.

وبمجرد وصوله إلى موقع الحادث، لم يكن سائق الإسعاف يعلم أن البلاغ الذي تحرك من أجله سيضعه أمام أصعب مشهد يمكن أن يواجهه أثناء تأدية عمله، بعدما تعرف على نجله وابن شقيقته بين ضحايا الحادث.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن والتعاطف، بعدما وجد الأب نفسه في مواجهة مأساة عائلية أثناء قيامه بواجبه في إنقاذ ضحايا الحادث.

وتواصل الأجهزة المختصة إجراءاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.