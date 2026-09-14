زينة تفتح النار على ذكريات الماضي: مكنش فيه حب مع أحمد عز.. وعندي (تروما من الرجالة)

خبرني - حالة من التفاعل أثارتها الفنانة المصرية زينة بعد ظهورها في بودكاست "قصتي" مع الإعلامي محمد قيس، حيث تحدثت بصراحة عن عدد من المحطات المهمة في حياتها الشخصية والفنية، وكشفت تفاصيل ومواقف للمرة الأولى، متطرقة إلى تجربتها العاطفية وعلاقتها السابقة بالفنان أحمد عز، إلى جانب حديثها عن أزمتها النفسية وخلافاتها داخل الوسط الفني.

زينة عن أحمد عز: "مكنش فيه حب"

وتطرقت زينة إلى علاقتها بالفنان أحمد عز، في حديث أعاد إلى الأذهان الأزمة الطويلة التي جمعت بينهما، وعندما سألها مقدم البرنامج عن وجود قصة حب بينها وبين أحمد عز، ردت قائلة: "مكنش فيه حب.. حب مين؟".

كما تحدثت عن تأثير التجربة عليها، مؤكدة أنها أصبحت تحمل ما وصفته بـ"تروما من الرجالة"، وقالت عن اختياراتها العاطفية السابقة: "لما اخترت راجل اخترت غلط".

"يعني إيه سماح؟"

وكشفت زينة خلال الحلقة عن حجم الألم الذي عاشته خلال السنوات الماضية، متسائلة عن معنى التسامح بعد ما وصفته بالظلم والمعاناة والليالي الصعبة.

وقالت: "يعني إيه سماح وعلى إيه؟.. على الأيام اللي عدت صعبة، ولا على نفسيتي اللي كانت مدمرة، ولا على الظلم، ولا على الأيام اللي نمت فيها معيطة، ولا على عمري اللي عدى؟".

وأكدت أن الصورة التي تظهر بها أمام الجمهور باعتبارها امرأة قوية لا تعكس بالضرورة ما مرت به من أزمات، قائلة إن الجمهور "مش عارف حاجة" عن تفاصيل حياتها وما عاشته خلال السنوات الماضية.

زينة تتحدث عن أبنائها

وتحدثت الفنانة كذلك عن موقفها من فكرة الانتقام، مؤكدة أنها لا تريد أن تنشئ أبناءها على هذا المبدأ، وأنها حريصة على توفير حياة مستقرة لهم وتربيتهم على احترام والديهم.

وأشارت إلى أنها ترى أن الشخص الذي يعيش من أجل الانتقام هو الخاسر في النهاية، مؤكدة أن أولويتها هي أبناؤها وحمايتهم نفسياً.

خلاف مع فنانة لم تكشف اسمها

وخلال الحلقة، كشفت زينة أيضاً عن وجود خلاف مستمر بينها وبين فنانة أخرى، لكنها لم تكشف عن اسمها، موضحة أن هذه الفنانة تتأثر بشدة من ظهور اسمها بجوار اسم زينة أو مشاهدة أعمالها الفنية.

وقالت زينة إن الفنانة الأخرى "بتعمل مشكلة لو اسمي اتكتب جنبها أو اتنطق قدامها"، مضيفة أنها "بتعيط لما تشوفلي عمل فني".

وفاة شقيقها ووالدها

وجاء ظهور زينة في البودكاست بعد فترة صعبة مرت بها على المستوى العائلي، خاصة عقب وفاة شقيقها، وهي الأزمة التي أعادت إليها ذكريات وفاة والدها، وتحدثت عنها خلال الحلقة بتأثر شديد، مؤكدة حجم الصدمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

وتصدرت تصريحات زينة عقب الحلقة اهتمام الجمهور، خاصة أنها تحدثت بشكل مباشر عن جوانب شخصية من حياتها، وهو ما فتح باب التكهنات حول الأشخاص والمواقف التي قصدتها في بعض تصريحاتها، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل بعض هذه الخلافات أو أسماء أطرافها.