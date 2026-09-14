عودة عمليات المناولة في ميناء العقبة بعد السيطرة على تسرب الأمونيا

خبرني - عاد العاملون والموظفون في المنشآت الاقتصادية الواقعة ضمن المنطقة الصناعية الجنوبية إلى أعمالهم، بعد إعلان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السيطرة التامة على تسرب غاز الأمونيا الذي وقع في المجمع الصناعي.

وكان ميناء العقبة الجديد، التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، من بين المنشآت التي جرى إخلاؤها احترازياً عقب الحادثة، نظراً لقربه الجغرافي من موقع التسرب.

وعاد العاملون في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إلى مواقعهم، وجرى استئناف عمليات المناولة للبواخر الراسية على أرصفة الميناء بصورة طبيعية.