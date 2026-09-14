باحث سابق في أنثروبيك لبي بي سي: موظفو الذكاء الاصطناعي (خائفون حقاً) على مستقبل البشرية

خبرني - كشف باحث في مجال الذكاء الاصطناعي، كان قد استقال من شركة أنثروبيك، أن العاملين في هذا المجال كانوا "خائفين حقاً" من الوتيرة المتسارعة لتطوّر هذه التقنية وما قد تعنيه لمستقبل البشرية.

وفي حديث لبي بي سي، قال جاكوب كوكسون: "أعتقد أنه إذا لم نبطّئ معدل التقدم الحالي، فهناك احتمال كبير أن نموت جميعاً في المستقبل القريب".

تصريحات كوكسون جاءت بعدما انتشر على نطاق واسع منشور استقالته الذي حذّر فيه من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بسلامة هذه الصناعة.

وكان رئيسه السابق في أنثروبيك، داريو أمودي، قد دعا مؤخراً إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، رغم أن بعض المنتقدين شككوا في الدوافع وراء هذا الموقف.

كما أعلن رئيسا شركتين منافستين في مجال الذكاء الاصطناعي - سام ألتمان من شركة أوبن أيه آي؛ وإيلون ماسك من إكس أيه آي - تأييدهما مقترح أمودي الداعي إلى إبطاء وتيرة التطوير على مستوى القطاع بأكمله وفرض تنظيمات عليه، إضافة إلى مراقبة مستقلة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكتب أمودي في مقال نُشر يوم السبت أن تطوير هذه التقنية ليس موضع شك، لكن المخاطر المرتبطة بها "جسيمة"، وأنه يجب منح الشركات والحكومات الوقت الكافي للتعامل معها.

ورحّب كوكسون، الذي عمل في أوبن إيه آي قبل انضمامه إلى أنثروبيك، بفكرة إبطاء الوتيرة، لكنه قال إن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع الصين لتجنب "سباق على نطاق دولي".

وقال في برنامج "الأحد مع لورا كوينزبرغ": "الأشخاص الذين يعملون في هذه الشركات جادّون تماماً عندما يطالبون بالتنظيم، لأنهم يجدون أنفسهم عالقين في سباق. وهم خائفون من نتائج ذلك السباق".

وبحسب كوكسون، فإن أصعب سؤال يمكن الإجابة عنه هو: كيف يمكن أن تبدو نهاية العالم بفعل الذكاء الاصطناعي؟

أحد المخاطر، التي أشار إليها أمودي في تعليقاته، يتمثل في احتمال وجود سرب من الروبوتات البرمجية يعمل كحاسوب فائق قادر على السيطرة على الإنترنت.

وقال كوكسون إن هذا السيناريو قد يصبح واقعياً خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

وردّاً على استقالة كوكسون، قال متحدث باسم شركة أنثروبيك لبي بي سي نيوز: "لقد كنا دائماً واضحين على صعيد ما قد يجلبه الذكاء الاصطناعي من فوائد هائلة ومخاطر غير مسبوقة في الوقت نفسه.

وأضاف: "وللتعامل مع هذه المخاطر، نواصل تطوير نماذج مزودة ببعضٍ من أقوى إجراءات الحماية في هذا القطاع".

وأشار المتحدث إلى أن الشركة كانت رائدة في دراسة كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي. وكانت أول مَن نشر إطار عمل للتخفيف من المخاطر الناجمة عن تطوير هذه النماذج، كما أن الشركة تختبر نماذجها "بشكل مكثف" وتنشر النتائج للمساعدة في تعزيز التدقيق ومنع حالات "عدم مواءمة الذكاء الاصطناعي".

وقال: "ولهذا السبب أيضاً نعتقد أن العالم سيستفيد من اعتماد القطاع بأكمله 'آلية قانونية وقابلة للتحقق' من أجل التعاون في تنظيم وتيرة طرح النماذج القوية".

وقال كوكسون إن زملاءه يخشون أن يظهر هذا الخطر خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن العاملين في شركات الذكاء الاصطناعي "يخططون لما سيفعلونه في حياتهم ويفكرون في آثار عملهم"، بينما كان بعضهم "يفكر في شراء أرض في مكان ما لأنهم خائفون جداً من حالة عدم الاستقرار الناتجة عن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي".

وتابع: "إنهم جميعاً يحملون هذا الأمر في أذهانهم يومياً أثناء عملهم على هذه التكنولوجيا".

لكنّ كوكسون أبدى بعض التفاؤل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، إذ قال لبي بي سي إن الأشخاص الذين يُجرون الأبحاث في هذا المجال "يريدون حقاً رؤية الجوانب الإيجابية" لأمور مثل "القضاء على الأمراض وتحسين حياة الجميع".

التعليق على الصورة،الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، يتحدث خلال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، 20 يناير/كانون الثاني 2026

منشور كوكسون على وسائل التواصل الاجتماعي أثار مخاوف كثيرين آخرين، بينهم باحث أنثروبيك إيفان هوبينغر، الذي قال: "نحن نؤمن بصدق بأن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى مقتل جميع البشر! وأنا شخصياً أعتقد أن احتمال حدوث ذلك خلال العقد المقبل يتجاوز 10 في المئة".

كما قال عالم الحاسوب جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل والمعروف بلقب "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، لبي بي سي يوم الجمعة إن احتمالاً بنسبة 10 في المئة بتسبّب الذكاء الاصطناعي في القضاء على البشرية "غير مستبعَد".

في الوقت نفسه، قال مارك وارنر، الرئيس التنفيذي لشركة فاكلتي المتخصصة في سلامة الذكاء الاصطناعي، لبي بي سي، إن "تحديد احتمال لقيام الذكاء الاصطناعي بقتل جميع البشر أمر بالغ الصعوبة".

وأضاف: "لكن من المهم إدراك أن هؤلاء الأشخاص صادقون للغاية في ما يقولونه"، مشيراً إلى أن رؤساء عدد من شركات الذكاء الاصطناعي يثيرون المخاوف المرتبطة بهذه التكنولوجيا منذ سنوات.

كما كتب رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك، الذي يعمل مستشاراً لدى شركة أنثروبيك، في صحيفة صنداي تايمز أنه يشعر هو الآخر بالقلق إزاء المخاطر التي قد يشكّلها الذكاء الاصطناعي على البشرية، رغم أنه ينظر إلى هذه التكنولوجيا بتفاؤل، في المُجمل.

ومع ذلك، رأى بعض العاملين في القطاع أن التصريحات بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وقدراته قد تكون مصمَّمة لإثارة الضجة الإعلامية.

وقال كليمان ديلانغ، الرئيس التنفيذي لمنصة الذكاء الاصطناعي هاغينغ فايس، على وسائل التواصل الاجتماعي: "معذرة، لكن سؤال جاكوب [كوكسون] عن مخاطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي يشبه سؤال فني أجهزة التكييف عن التغير المناخي. لا أقول إن ذلك غير مثير للاهتمام أو خاطئ بالضرورة، لكن دعونا نحافظ على الأمور في نصابها الصحيح".

ومع ذلك، وبعد نشر مقال أمودي، عرض ديلانغ المساعدة والمشاركة في الحلول المحتملة التي اقترحها رئيس شركة أنثروبيك.

في الوقت نفسه، ناقش رئيس شركة إنفيديا، جنسن هوانغ، تعليقات كوكسون خلال مؤتمر استضافه بنك الاستثمار غولدمان ساكس الأسبوع الماضي، وأفاد عدد من الحاضرين بي بي سي بأن هوانغ رفض هذه التصريحات واعتبرها "غير صحيحة".

وكان هوانغ قال في وقت سابق، إن فكرة أنّ الذكاء الاصطناعي "سيقضي على البشرية" هي "محض هراء".

ورغم أن لديه مصلحة تجارية في ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم شركة إنفيديا بصناعة الشرائح الإلكترونية التي تشغّل أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن تعليقات هوانغ تعكس أصداءً متعالية في وادي السيليكون ضد التحذيرات الوجودية التي يطلقها موظفون حاليون وسابقون في هذا المجال.

ويقول منتقدون آخرون إن شركة أنثروبيك تحاول الدفع نحو تشديد التنظيمات بهدف الحدّ من المنافسة، بما يؤمّن بقاءها إلى جانب شركة أوبن أيه آي في وضع احتكاري ثنائي.

وذكرت تقارير أن أنثروبيك تستعد لطرح عامّ أوليّ قد يكون قياسياً في السوق، سيتيح للمستثمرين شراء أسهم في الشركة.

وكان من المتوقع أن تقْدم أوبن أيه آي التي قُدّرت قيمتها مؤخراً بنحو 852 مليار دولار، على خطوة مماثلة، لكن ألتمان قال يوم الجمعة إن ذلك لن يحدث هذا العام، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.