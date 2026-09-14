مصر.. منع زوجة حسام حسن من الظهور في الإعلام

خبرني - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الإثنين، منع دان آدم، زوجة المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن من الظهور في وسائل الإعلام.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر برئاسة خالد عبد العزيز، اتخاذ عدد من الإجراءات حيال التناول الإعلامي المتعلق بالحياة الخاصة بأسرة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وأوضح المجلس في بيان له أن القرار جاء "في إطار اضطلاع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمسؤوليته الدستورية والقانونية في صون القواعد المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة، وضبط الممارسة الإعلامية بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المترتبة عليها".

وذكر البيان، أنه تقرر "أولا: استدعاء الممثلين القانونيين لقنوات النهار" و"الشمس و"مودرن إم تي أي"، لجلسات استماع، للوقوف على ملابسات التغطيات الإعلامية وما تضمنته من تناول لتفاصيل الحياة الخاصة والشخصية والأسرية، بالمخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس".

وأضاف البيان: "ثانيا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور دان آدم، زوجة الكابتن حسام حسن، عبر شاشاتها أو منصاتها، لأجل غير مسمى، أو نشر أو إتاحة أي محتوى يتعلق بهذا الموضوع".

كما قرر المجلس "مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص داخل المنظومة الرياضية، لإعمال شؤونه واتخاذ ما يراه مناسبًا حيال الكابتن حسام حسن وتداعيات الأزمة الأخيرة".

وأكد المجلس أن "احترام الحياة الخاصة والآداب العامة ليس قيدا على الإعلام، وإنما هو أحد مقومات الإعلام المسؤول، الذي يوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق الأفراد في الخصوصية، ويلتزم بالضوابط والأكواد المهنية والأخلاقية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".