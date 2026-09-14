بعد صراع مع السرطان.. وفاة حارس وست هام الأسطوري ميكلوشكو

خبرني - توفي حارس مرمى منتخبي تشيكوسلوفاكيا والتشيك السابق لوديك ميكلوشكو عن عمر 64 عاما بعد مسيرة حافلة مع وست هام الإنجليزي. وأعلنت عائلة ميكلوشكو ونادي بانيك أوسترافا التشيكي وفاته اليوم الاثنين.

وقضى ميكلوشكو 8 أعوام مع بانيك أوسترافا قبل انتقاله إلى إنجلترا، كما تولى منصب المدير الرياضي للنادي رغم معاناته من السرطان خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وانضم الراحل إلى وست هام في فبراير/شباط 1990، ليصبح أول لاعب تشيكي يترك بصمة في كرة القدم الإنجليزية بعد الثورة المخملية عام 1989 التي أنهت الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا. وخاض 373 مباراة مع وست هام، واختير أفضل لاعب عقب موسمه الأول، بعدما ساهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحظي ميكلوشكو بشعبية كبيرة بين جماهير وست هام التي اعتادت ترديد أغنية من كلماتها القليلة بالإنجليزية في المدرجات تقول "اسمي لوديك ميكلوشكو، أتيت من قرب موسكو، وأحرس مرمى وست هام".

وذكر وست هام في بيان "ارقد بسلام يا لوديك، حارس مرمانا المحبوب والملهم، والرجل العملاق الرقيق".

وأعلن وست هام أنه سيحيي ذكرى ميكلوشكو قبل المباراة أمام فولهام غدا في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين، وكذلك قبل مواجهة كوينز بارك رينجرز بدوري الدرجة الثانية يوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.

وانتقل ميكلوشكو إلى كوينز بارك رينجرز عام 1998 قبل أن يعتزل في 2001، ثم عاد إلى لندن لتدريب حراس مرمى وست هام حتى عام 2010.

وخاض ميكلوشكو 42 مباراة دولية مع منتخبي تشيكوسلوفاكيا والتشيك.

وخلال آخر زيارة له إلى إنجلترا في ديسمبر/كانون الأول 2024 لحضور مباراة وست هام أمام ليفربول بملعب لندن، كشف ميكلوشكو عن إصابته بالسرطان، وأعلن قراره بالتوقف عن تلقي العلاج.

وقال آنذاك "قررت عدم الخضوع للعلاج الكيميائي لأنني أريد أن أعيش حياة طبيعية. لدي أشخاص رائعون من حولي، ولدي عملي وكرة القدم، وهما حياتي وكل ما عرفته. أريد أن أواصل القيام بذلك لأطول فترة ممكنة".