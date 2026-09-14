ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار  

خبرني - أوعز الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، خلال زيارته إلى موقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس)، اليوم الاثنين، بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين وزوار الموقع.

واطلع الأمير، خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، على واقع الخدمات المقدمة للحجاج والزوار.

وأكد ولي العهد أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بالشكل الذي يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي.

وأشار إلى ضرورة الترويج لموقع عمّاد السيد المسيح بشكل أكبر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وجميع الشركاء.

ورافق ولي العهد خلال الزيارة، سمو الأميرة مريم غازي، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، ومدير عام هيئة موقع المغطس عبدﷲ البواريد.