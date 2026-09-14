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21 قتيلا في حادث تصادم جماعي بجنوب أفريقيا

  • 14 أيلول 2026
  • 15:31
21 قتيلا في حادث تصادم جماعي بجنوب أفريقيا

خبرني  - لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم في جنوب أفريقيا إثر حادث تصادم بين 3 مركبات في إقليم ويسترن كيب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للمرور والسلطات المحلية أن الحادث وقع على الطريق السريع (إن.1) "N1" بين بلدتي "برينس ألبرت" و"ليو-جامكا"، على بعد نحو 380 كيلومترا شرقي مدينة كيب تاون.

وأضحت مؤسسة إدارة المرور على الطرق، عبر منصة "إكس"، أن الحادث شمل سيارتي أجرة صغيرتين ومركبة ثالثة.

من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم إدارة النقل في إقليم ويسترن كيب، منيرة آلي، أن التصادم وقع مساء أمس الأحد، وأضافت الإدارة الإقليمية أن عددا آخر من الأشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة.

ويعيد هذا الحادث المأساوي إلى الواجهة النقاش حول خطورة الطرق في جنوب أفريقيا، حيث تُسجَّل آلاف الوفيات سنويا، وحول الحاجة الملحّة لتعزيز معايير السلامة في وسائل النقل البري التي يعتمد عليها آلاف المهاجرين والعمال يوميا.

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