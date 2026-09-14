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  • بسبب تهم فساد.. توقيف موظفين اثنين احدهما من بلدية مادبا والثاني من شركة تشغيل الموانىء

بسبب تهم فساد.. توقيف موظفين اثنين احدهما من بلدية مادبا والثاني من شركة تشغيل الموانىء

  • 14 أيلول 2026
  • 15:08
بسبب تهم فساد توقيف موظفين اثنين احدهما من بلدية مادبا والثاني من شركة تشغيل الموانىء

خبرني - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظفين اثنين احدهما يعمل في بلدية مادبا بتهمة جناية التزوير واستعمال مزوّر وجنحة استعمال ختم ادارة عامة بصورة غير مشروعة وهدرالمال العام حيث تم توقيفه 15 يومًا في مركز اصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق . 

أمّا الثاني ويعمل في شركة العقبة للادارة وتشغيل الموانىء، فقد تم توقيفه سبعة ايام على ذمة التحقيق بمركز اصلاح وتأهيل ماركا بتهمة حصوله على منفعة من احدى معاملات الادارة وجنحة الاحتيال . 

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالت هاتين القضيّتين في وقت سابق الى النيابة العامة .

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