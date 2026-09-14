الغموض يلف مصير 3 طيارين إيرانيين.. وطهران تدعو الهلال الأحمر القطري للتحرك

خبرني - قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، إن مصير 3 طيارين إيرانيين لا يزال غامضا، مشيرا إلى توافر أدلة ومؤشرات على وجودهم داخل الأراضي القطرية.

ودعا كوليوند الهلال الأحمر القطري إلى متابعة القضية عبر قنواته الخاصة، مؤكدا أن مسؤولي الجانب القطري أبدوا استعدادهم لتقديم المساعدة اللازمة للكشف عن مصير الطيارين وتوفير المعلومات المطلوبة بشأن وضعهم.

ونقلت جمعية الهلال الأحمر الإيراني عن كوليوند تأكيده أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين جمعيتي الهلال الأحمر في إيران وقطر، وتفعيل دور الهلال الأحمر القطري في تقصي وضع الطيارين الثلاثة، بما يسهم في طمأنة أسرهم، انطلاقاً من مبادئ الحياد التي تحكم عمل جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وشدد كوليوند على ضرورة توسيع مجالات التعاون بين الجانبين لتشمل الإنقاذ والتدريب وتبادل الخبرات، مشيراً إلى إمكانية تطوير هذا التعاون من خلال تحديث مذكرة التفاهم السابقة. واقترح أن يراجع الطرفان مسودة المذكرة الجديدة ويقراها نهائياً، تمهيداً لتوقيعها حضورياً.

من جانبهم، رحب مسؤولو الهلال الأحمر القطري بتطوير التعاون الثنائي، مؤكدين استعدادهم لبذل كل الجهود الممكنة لمتابعة القضية والمساعدة في الكشف عن مصير الطيارين الإيرانيين الثلاثة.

وتعود قضية الطيارين الإيرانيين الثلاثة إلى مارس 2026، حين قالت طهران إنهم أُسروا أحياء بعد إسقاط طائرتين مقاتلتين خلال مهمة عسكرية في محيط قطر.

ومنذ ذلك الحين، لا يزال مصيرهم ومكان وجودهم غير محسومين علنا، وسط تأكيدات إيرانية بوجود مؤشرات على وجودهم داخل الأراضي القطرية، مقابل غياب تأكيد مستقل بشأن وضعهم.

والطيارون الثلاثة هم جواد صالحي، وعبدالمجيد دشتيان، وعمران بهروزيان.