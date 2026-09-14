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  • البنك العربي الإسلامي وشركة الهدف الدولية للاستيراد و الصناعة RZ  يوقعان اتفاقية لتمويل سلاسل التزويد

البنك العربي الإسلامي وشركة الهدف الدولية للاستيراد و الصناعة RZ  يوقعان اتفاقية لتمويل سلاسل التزويد

  • 14 أيلول 2026
  • 14:52
البنك العربي الإسلامي وشركة الهدف الدولية للاستيراد و الصناعة RZ  يوقعان اتفاقية لتمويل سلاسل التزويد

خبرني  - ​وقع البنك العربي الإسلامي الدولي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة رامي الصاحب وشريكه (الهدف الدولية للاستيراد و الصناعة RZ/)، تهدف إلى تقديم حلول تمويلية وتسهيلات تقسيط ميسرة للعملاء، لشراء منتجات الشركة بالسعر النقدي وعلى مدار 6 أشهر وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

​وقّع الاتفاقية عن البنك العربي الإسلامي الدولي المدير العام السيد إياد العسلي، وعن شركة رامي الصاحب وشريكه (الهدف الدولية للاستيراد و الصناعة RZ/ ) مدير الشركة السيد رامي الصاحب، وذلك بحضور مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض السيد عدنان ناجي.

​وتأتي هذه الشراكة ضمن توجه البنك العربي الإسلامي الدولي لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تمويل سلاسل التزويد وتوفير حلول تمويلية دون الحاجة الى ضمانات عينية وبأسعار منافسة وآليات تقسيط مريحة، إلى جانب تعزيز حضور شركة رامي الصاحب وشريكه (الهدف الدولية للاستيراد و الصناعة RZ/ )في سوق الصناعات البلاستيكية والورقية والتغليف وتقديم خدماتها لشريحة أوسع من المتعاملين.

​وتأتي هذه الاتفاقية متضمنةً ومندرجةً ضمن إطار الاتفاقية العامة الموقعة مع الشركة الأردنية لضمان القروض والمخصصة لضمان كفالة تمويل سلاسل التزويد (تجار التجزئة)، بما يسهم في التكامل بين برنامج التمويل وآليات الضمان المعتمدة لتسهيل تدفق البضائع ودعم أنشطة التزويد والتجارة.

​وأكد الحضور خلال حفل التوقيع على أهمية هذه الشراكة في دعم خيارات التمويل الإسلامي، وتعزيز بيئة الأعمال والضمانات التمويلية لتسهيل وصول المستهلكين إلى البضائع والمنتجات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بالمعايير والضوابط الشرعية المعتمدة.

 

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