عند نزيف الأنف.. هذه التصرف الشائع قد يكون خطيرا

خبرني - يُعد نزيف الأنف من الحالات الشائعة التي قد تدفع البعض إلى اتباع طرق متوارثة للتعامل معه، إلا أن بعضها قد لا يكون صحيحًا. وفي هذا السياق، أوضح الطبيب البريطاني أمير خان الطريقة الصحيحة للتعامل مع النزيف، محذرًا من خطأ شائع يتعلق بوضعية الرأس.

وبحسب صحيفة "ميرور"، أوضح الطبيب أمير خان، الطبيب الممارس في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، أن إرجاع الرأس إلى الخلف ليس التصرف الصحيح عند حدوث نزيف في الأنف، خلافًا لما يعتقده كثيرون.



وقال إن المصاب بنزيف الأنف يجب أن يجلس ويميل إلى الأمام، ثم يضغط بقوة على الجزء الطري من الأنف الموجود أسفل العظمة، ويستمر في الضغط لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، مع التنفس من الفم.

وأشار الطبيب إلى أن إرجاع الرأس إلى الخلف قد يؤدي إلى ابتلاع الدم، ما قد يسبب مشكلات إضافية، مؤكدًا أن هذه الطريقة كانت متبعة في السابق، لكنها لم تعد التوصية الطبية المعتمدة.

وتتوافق هذه النصائح مع إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي توصي بالجلوس والميل إلى الأمام والضغط على الأنف لمدة 10 إلى 15 دقيقة. كما تنصح بتجنب نفخ الأنف أو العبث به خلال الـ24 ساعة التالية لتوقف النزيف، إلى جانب تجنب الاستلقاء بشكل مسطح، والجهد البدني الشديد، ورفع الأوزان الثقيلة والمشروبات الساخنة والتدخين.

ونقلت جامعة ماكغيل الكندية أن إمالة الرأس إلى الخلف تعد من المفاهيم الخاطئة الشائعة بشأن الإسعافات الأولية لنزيف الأنف، مؤكدة أن الإمالة إلى الأمام هي الإجراء الموصى به حاليًا.

وتأتي تصريحات خان بعد أيام من حديثه عن ضرورة ألا يشعر المرضى بالحرج أو الاعتذار خلال زياراتهم الطبية، مؤكدًا أن من واجب الطبيب الاستماع إلى مخاوفهم ومساعدتهم دون إصدار أحكام.