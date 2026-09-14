ترمب يقلل من شأن مزاعم تزويد إيران بصور أقمار صناعية صينية لقاعدة أميركية في الأردن

خبرني - قلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب ، يوم الأحد من شأن تقارير إعلامية أفادت بأن كيانات صينية زودت طهران بصور التقطتها أقمار صناعية لقاعدة عسكرية في الأردن.

جاء الحديث عن الصور التي التقطت قبيل وبعد شن هجوم إيراني أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن.

وقال ترمب للصحفيين على متن طائرة "القوة الجوية واحد" (Air Force One): "عندما يقال إن الصين تتجسس علينا، أقول إنكم على حق، ونحن نتجسس عليهم أيضا".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا أفاد بوقوع هذا التبادل المزعوم للمعلومات الاستخباراتية بين الصين وإيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي معلقا على الأمر: "هذا هو ما نقوم به، وبشكل عام، هم يفعلون ما نفعله تماما".

يذكر إلى أنه في 17 يوليو الماضي، استهدفت إيران قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن، والتي تتمركز فيها قوات أمريكية، بهجوم بصواريخ أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أنهم لم يحددوا هوية الكيانات الصينية المتورطة في هذا الأمر، ولم يلمحوا إلى أن الحكومة الصينية تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذا الفعل.

وأوردت الصحيفة أيضا أن المسؤولين الأمريكيين أثاروا هذا الموضوع مع نظرائهم الصينيين، الذين طالبوا بتقديم أدلة ملموسة على نقل تلك الصور الفضائية، ونفوا تورط أي شركات صينية في تزويد طهران بها.

وكانت واشنطن قد فرضت، في مايو الماضي، عقوبات على 3 شركات صينية تعمل في مجال الأقمار الصناعية، بتهمة تسهيلها لعمليات عسكرية إيرانية.

وتعد الصين أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لإيران، حيث تشتري جزءا كبيرا من إنتاجها النفطي، كما تمثل دعامة دبلوماسية مهمة لطهران. ومن المقرر أن يقوم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة في أواخر شهر سبتمبر المقبل.