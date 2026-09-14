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الدفاع الإماراتية تنعى اثنين من منتسبيها قتلا أثناء مهمة تدريبية في الدولة

  • 14 أيلول 2026
  • 14:36
الدفاع الإماراتية تنعى اثنين من منتسبيها قتلا أثناء مهمة تدريبية في الدولة

خبرني - نعت وزارة الدفاع الإماراتية الرائد عبدالله شامس المنهالي، والمرشح سعيد عبدالله الشامسي اللذين قتلا في أثناء أداء مهمة اليوم الاثنين.

وجاء في بيان وكالة "وام" الإماراتية: نعت وزارة الدفاع الشهيدين، الرائد عبدالله شامس المنهالي، والمرشح سعيد عبدالله الشامسي، اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة، اليوم الإثنين الموافق 14 سبتمبر 2026."

وأضاف البيان: "تتقدم الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان".

وفي مارس الماضي أقامت وزارة الدفاع الإماراتية مراسم جنازة عسكرية لطيارين، بعد مقتلهما إثر سقوط طائرة عمودية نتيجة عطل فني أثناء أداء واجبهما داخل الدولة.​

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