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  • مصر.. ضبط متهم بسرقة نصف مليون جنيه من سيارة مذيع رياضي

مصر.. ضبط متهم بسرقة نصف مليون جنيه من سيارة مذيع رياضي

  • 14 أيلول 2026
  • 14:35
مصر ضبط متهم بسرقة نصف مليون جنيه من سيارة مذيع رياضي

خبرني - نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية في إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة مبلغ نصف مليون جنيه من داخل حقيبة سيارة مذيع برامج رياضية شهير بإحدى القنوات الفضائية.

وكان المذيع الرياضي قد تقدم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الهرم أفاد فيه باكتشافه سرقة حقيبة بلاستيكية تضم المبلغ المالي من داخل صندوق سيارته الخاصة خلال توقفها داخل إحدى محطات التزود بالوقود بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور، كثفت مباحث قسم شرطة الهرم تحرياتها وفحصت كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع واستمعت لأقوال العاملين بالمحطة، مما مكن القوات الأمنية من تحديد هوية الجاني وإعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة واستغلاله انشغال صاحب السيارة داخل المحطة لتنفيذ عملية السرقة، كما أرشد عن موقع إخفاء المبلغ المسروق كاملاً حيث تم استرداده بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

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