(ميسي لم يفعلها).. نجم برشلونة السابق يهاجم تصريحات لامين جمال

خبرني - انتقد أبيلاردو فرنانديز نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق تصريحات لامين جمال بشأن أحقيته بجائزة الكرة الذهبية، معتبرا أن حديث اللاعب الشاب عن استحقاقه للجائزة لم يكن موفقا.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات أبيلاردو خلال ظهوره في برنامج "راديو إستاديو نوتشي"، حيث علق على حديث جمال الذي أكد فيه أنه يرى نفسه من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام.

وكان جمال قال إنه يعتقد بأنه يستحق الكرة الذهبية بالنظر إلى ما حققه من ألقاب ونتائج خلال الموسم، كما وضع نفسه والفرنسي كيليان مبابي ضمن أفضل لاعبي العالم.

وقال أبيلاردو: "يمكنك أن تفكر في الأمر، لكن لا يمكنك قوله. لا أعتقد أن ذلك أمر جيد، لأنه يجعلك تبدو سيئا".

وأضاف نجم برشلونة السابق أن جمال كان بإمكانه التعبير عن طموحه بطريقة أكثر تحفظا، قائلا: "يمكنك أن تفكر في الأمر وتقول: قد أكون من بين المرشحين الأوفر حظا، لكنك لا تعرف أبدا لمن ستذهب هذه الجوائز".

وشدد أبيلاردو على أنه لم يعجبه ما قاله جمال، قبل أن يستشهد بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائلا: "لم أسمع ميسي، الذي كان إله كرة القدم، يقول ذلك قط".

وتأتي تصريحات أبيلاردو في ظل المنافسة القوية على الكرة الذهبية، حيث شهدت القائمة حضور عدد من أبرز نجوم كرة القدم، على رأسهم ليونيل ميسي، لامين جمال، كيليان مبابي، رودري، عثمان ديمبيلي إيرلينغ هالاند، إلى جانب أسماء أخرى تألقت خلال الموسم الماضي ومع منتخبات بلادها في كأس العالم 2026.

وكان لافتا استمرار حضور ميسي، المتوج بالجائزة 8 مرات، رغم تقدمه في العمر، فيما يدخل حامل اللقب عثمان ديمبيلي السباق مجددا للدفاع عن جائزته.