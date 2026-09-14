بيان صارم من الاتحاد السعودي بسبب هتاف غوتا

خبرني - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا مساء الأحد بالتنسيق مع رابطة دوري روشن تعليقا على أحداث مباراة التعاون والهلال.

وشهدت المباراة واقعة مؤسفة بالهتاف باسم الراحل البرتغالي ديوغو غوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق في محاولة لاستفزاز مواطنه روبن نيفيز نجم الهلال والذي ارتبط معه بصداقة قوية.

وأصدر نادي الهلال بيانا ندد خلاله بهذا التصرف مؤكدا رفضه التام لهذا السلوك الصادر عن مشجعي التعاون.

وأعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري روشن عن بالغ الاستنكار للممارسات غير المقبولة التي شهدتها مباراة الهلال ضد التعاون من جانب بعض الجماهير والتي تتنافى مع قيم الكرة السعودية والروح الرياضية.

وأكد الاتحاد السعودي في ختام بيانه أنه تم رصد الممارسات من جانب اللجان المختصة وقد اتخذت بالفعل الإجراءات النظامية حيال هذه الأحداث وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة وسيتم الإعلان عنها فور استكمالها.

وبات الهلال في صدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه الكبير على التعاون، رافعا رصيده إلى 18 نقطة من 7 مباريات.