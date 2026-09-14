الجيش يحبط 3 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة - صور

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، ثلاث محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة.

وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات في مواقع مختلفة وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التصدي بكل حزم لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها.