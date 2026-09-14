*
الاثنين: 14 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • اختنق على إثره 11 شخصا.. كشف سبب تسرب غاز الأمونيا في العقبة

اختنق على إثره 11 شخصا.. كشف سبب تسرب غاز الأمونيا في العقبة

  • 14 أيلول 2026
  • 14:15
اختنق على إثره 11 شخصا كشف سبب تسرب غاز الأمونيا في العقبة

خبرني - قال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران، الاثنين، إن تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة لإحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة.

وأضاف العوران لقناة المملكة أن تجمعا سابقا لغاز الأمونيا كان موجودا في الموقع، ما أدى إلى تسرب كمية بسيطة منه خلال عملية الصيانة.

وأوضح أن العاملين كانوا قد اتخذوا إجراءات السلامة العامة الأولية، إلا أن قربهم من نقطة التسرب أدى إلى تعرض بعضهم للاختناق.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة كانت تابعة للشركة اليابانية، فيما تقع المضخة داخل حدود المجمع الصناعي.

وأكد العوران أنه سيتم التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة بالتعاون مع محافظ العقبة والأجهزة المعنية، للتأكد من عدم وجود أي خلل والاستفادة من أي ملاحظات قد تظهر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أصيب 11 شخصا، إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تدخل لفض مشاجرة فانتهى مطعونا.. لاعب الحسين إربد يرقد بالمستشفى
تدخل لفض مشاجرة فانتهى مطعونا.. لاعب الحسين إربد يرقد بالمستشفى
  • 2026-09-14 21:30
الأردن .. السجن لسيدة ووالدتها بعد استدراج سائق شاحنه وضربه وسرقته
الأردن .. السجن لسيدة ووالدتها بعد استدراج سائق شاحنه وضربه وسرقته
  • 2026-09-14 12:44
إصابة 11 شخصا بحالات اختناق جراء تسرب غاز الأمونيا في العقبة
إصابة 11 شخصا بحالات اختناق جراء تسرب غاز الأمونيا في العقبة
  • 2026-09-14 12:43
الأردن .. عاد إلى منزله فجأة فوجد رجلًا في غرفة نومه .. والقضاء يقول كلمته
الأردن .. عاد إلى منزله فجأة فوجد رجلًا في غرفة نومه .. والقضاء يقول كلمته
  • 2026-09-14 12:23
الأردن.. إصابة 9 طلاب بحادث تصادم في بني كنانة
الأردن.. إصابة 9 طلاب بحادث تصادم في بني كنانة
  • 2026-09-14 11:39
جن وذهب وطقوس غريبة.. 117 ألف دولار تُسقط عمانياً في فخ الاحتيال بالاردن
جن وذهب وطقوس غريبة.. 117 ألف دولار تُسقط عمانياً في فخ الاحتيال بالاردن
  • 2026-09-13 20:11