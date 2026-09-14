اختنق على إثره 11 شخصا.. كشف سبب تسرب غاز الأمونيا في العقبة

خبرني - قال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران، الاثنين، إن تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة لإحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة.

وأضاف العوران لقناة المملكة أن تجمعا سابقا لغاز الأمونيا كان موجودا في الموقع، ما أدى إلى تسرب كمية بسيطة منه خلال عملية الصيانة.

وأوضح أن العاملين كانوا قد اتخذوا إجراءات السلامة العامة الأولية، إلا أن قربهم من نقطة التسرب أدى إلى تعرض بعضهم للاختناق.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة كانت تابعة للشركة اليابانية، فيما تقع المضخة داخل حدود المجمع الصناعي.

وأكد العوران أنه سيتم التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة بالتعاون مع محافظ العقبة والأجهزة المعنية، للتأكد من عدم وجود أي خلل والاستفادة من أي ملاحظات قد تظهر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أصيب 11 شخصا، إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة.