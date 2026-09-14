مركز جراحة السمنة في مستشفى الكندي - فيديو

خبرني - يعتبر مستشفى الكندي أحد أهم المؤسسات الطبية وصرحا طبيا شامخا ومنارة علمية ومحطة مهمة في النظام الصحي الاردني ، للسمعة الطبية التي سجلها في حضوره وتواجده لعلاج المرضى من داخل المملكة والوطن العربي والعالم بحيث يستقبل ويعالج المرضى من 75 دولة ، قدموا للعلاج في المستشفى ، مما شكل اضافة نوعية في مجال السياحة العلاجية الاردنية.

ويتميز مركز الدكتور محمد خريس لجراحة السمنة في مستشفى الكندي وهو المركزالوحيد محليا الذي تم اعتماده دوليا من الاتحاد الدولي لجراحة السمنة IFSO ، بتوفر امكانيات كبيرة لاستقبال الأوزان العالية لمرضى عمليات جراحة السمنة ، تشمل وجود اسرة خاصة لمرضى جراحة السمنة لهذه الأوزان العالية تستوعب لغاية 500 كغم بحيث يؤخذ وزن المريض من السرير نفسه المتخصص للأوزان العالية والذي يحتوي على ميزان رقمي يعطي وزن المريض الرقمي وهو نائم على السرير ، إضافة الى طاولات العمليات الموجودة بغرف العمليات والمتخصصة لاستقبال الأوزان العالية وتعطي وزن رقمي ايضا للمريض اثناء نومه عليها .

ويقوم الدكتور خريس الرائد والمطور في مجال جراحة السمنة والمناظير بإجراء العديد من عمليات السمنة في مركز جراحة السمنة في مستشفى الكندي كعمليات قص ( تكميم ) المعدة بالمنظار ، وعمليات الساسي (SASI ) بالمنظار ، وعمليات تحويل مسار المعدة بالمنظار ، وعمليات مسار المعدة المصغر بالمنظار ، وعمليات الفراشة بالمنظار ، والكبسولة الذكية ، وعمليات ربط المعدة بالمنظار ، وبالون المعدة .